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Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır bölgesi Cazan'a roket atılması sonucu Pakistan uyruklu bir kişinin öldüğü bildirildi.Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Cazan Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü...

Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır bölgesi Cazan'a roket atılması sonucu Pakistan uyruklu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Cazan Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Yahya bin Abdullah el-Kahtani, yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen'den attıkları roket mermisinin Cazan bölgesindeki El-Hurras iline düştüğünü belirtti.

Olayda Pakistan uyruklu bir kişinin öldüğünü, 3 ev ile bir aracın zarar gördüğünü kaydeden Kahtani, sivil savunma ekiplerinin olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığını aktardı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan'a katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazen can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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