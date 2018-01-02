Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Husilerden yeni kararlar

- Husiler, hükümet içinde önemli bakanlık ve görevlerde bulunan Salih yanlılarının görevine son verilmesini öngören bir dizi karar aldı

Husilerden yeni kararlar

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler, hükümette görev yapan Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi'nden bakanları görevden alma ve meşru hükümetin kontrolündeki 4 ile vali atama kararı aldı.

Husiler, GHK'nin kurucusu devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 4 Aralık'ta öldürülmesinin ardından yönetimi tam olarak ele geçirme çabası içine girdi.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husiler ile Salih yanlıları tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Samad, bakanlıklar ile istihbarat teşkilatında bir dizi değişikliği öngören 30'u aşkın karar aldı.

Samad'ın aldığı kararlar doğrultusunda, Mahmud el-Cüneyd, Başbakanın Hizmet İşleri Yardımcısı, Hüseyin Abdullah Makbuli, Maliye Bakanı, Abdusselam Cabir, Enformasyon, Ahmed Abdullah Daris, Petrol ve Maden Bakanı oldu. Böylelikle Salih yanlısı maliye ve petrol bakanlarının görevine son verildi.

Salih yanlısı dışişleri ve sağlık bakanlıklarına dokunulmazken, Husi yetkililerden Hüseyin el-İzzi Dışişleri Bakanı Yardımcılığına atandı.

Alınan kararlar arasında meşru hükümetin kontrolündeki 4 ile vali atanması da yer aldı. Buna göre, Tarık Mustafa Selam Aden valiliğine, Ahmed Galip er-Rahvi Ebyen, Haşim Saad bin Ayud Sokotra ve Faysal Ahmed Haydar ise El-Mahvit valiliğine atandı.

Husiler ile GHK arasında tartışma konusu olmuş olan istihbarat teşkilatı başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Tümgeneral Abdurrab Cerfan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanlığı, Tümgeneral Abdulkadir eş-Şami Siyasi Güvenlik Teşkilatı Başkanlığına getirildi.

Sana ve El-Hudeyde üniversiteleri rektörlükleri ile Merkezi Denetim ve Muhasebe Teşkilatı başkanlıklarına da Husi yandaşları getirildi.

Yemen'i 34 yıl boyunca yöneten Ali Abdullah Salih, Cumhurbaşkanlığı döneminde mücadele ettiği ancak ülkede 2011'de patlak veren halk ayaklanmalarının ardından değişen dengelerle 2013 yılında "müttefik" konumuna geldiği Husilerin, 4 Aralık'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HusilerYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5