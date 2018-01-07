MARİB (AA) - Yemen'in İb vilayetinde Husi mensuplarının alıkoydukları kişiyi işkence ederek öldürdükleri belirtildi.

Kaçırılanların Anneleri Birliğinden yapılan açıklamada, Husilerin İb vilayetinde alıkoydukları Ali Muhammed'e (35) ağır işkence yaparak ölümüne yol açtıkları ifade edildi.

Kasım 2017'de Ed-Dali kentindeki bir askeri kontrol noktasından kaçırılan Muhammed'in üç gün süren ağır işkenceler sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Husileri bu tür suçları işleme noktasında uluslararası toplumun tepkisizliğinin cesaretlendirdiği kaydedildi.

Hükümetin ve İnsan Hakları Bakanlığının sorumluluğu hatırlatılarak, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarından, "zorla kaybettirilenlerin" serbest bırakılması için sorumluluklarını yerine getirmeleri istenildi.



