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Husilerin "sivilleri savaşmaya zorladığı" iddiası

- Yemen Enformasyon Bakanı Eryani: - "Saha raporları, milislerin (Husiler) bazı bölgelerde vatandaşları alıkonulmak ya da savaş cephelerine gitmek şeklinde iki seçenek arasında bıraktığını gösteriyor"

Husilerin

MARİB (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani, Husilerin bazı bölgelerde yaşayan sivilleri "savaşmaya zorladığını" iddia etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Eryani, "Saha raporları, milislerin (Husiler) bazı bölgelerde vatandaşları alıkonulmak ya da savaş cephelerine gitmek şeklinde iki seçenek arasında bıraktığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bu uygulamaların, uluslararası insan hakları ve savaş hukukuyla çeliştiğini, tüm insani teamüllere aykırı olduğunu belirten Eryani, anayasa ve yürürlükteki yasalar gereğince sadece devletin silahlı kuvvetlere alım yapma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Eryani, uluslararası örgütler ve insan hakları kuruluşlarına, insan haklarının ihlali niteliğindeki bu uygulamaları kınama çağrısında bulundu.

Husilere bağlı sözde "Savunma Bakanlığı"nca dün yapılan açıklamada, Husilere üye olmak isteyenlere gönüllü askerlik kapısının açık olduğunu ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani
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