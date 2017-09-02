Huzur ortamı Diyarbakır'a turist ilgisini artırdı

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlar ve düzenledikleri saldırılar nedeniyle durma noktasına gelen turizm, huzurun tesis edilmesi ve yapılan çalışmalar sayesinde yeniden canlanmaya başladı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda huzurun sağlandığı ilçeye gruplar halinde turist geliyor.

Irak'ın Kerkük kentinden gelerek, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin ve Gaziantep'i gezen, ardından Sur'a geçen turist grubunu ağırlayan Demir Otel Genel Müdürü Ömer Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarının turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.

Sur'un terör ve çukurlarla anılmasından dolayı gerek yerli gerekse yabancı turist açısından zor zamanlar geçirdiklerini aktaran Yüksel, "Artık buraya gelmek isteyen turist kafilelerimizde artış bekliyoruz. Sur bölgesi tarihi, doğası ve kültürüyle büyük bir potansiyele sahiptir. İnsanların hiçbir tedirginlik yaşamadan, rahat ve huzurlu bir şekilde buraları görmelerini arzuluyoruz. Şu anda güvenli, huzurlu bir ortam var. Buraya gelmek isteyen yerli, yabancı tüm misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız." dedi.

Terör olayları nedeniyle büyük tur operatörlerinin bölgeyi lokasyonlarının dışına çıkardıklarını belirten Yüksel, artık böyle bir sorunun olmadığını, tur operatörlerinin gönül rahatlığıyla turistleri ilçeye getirebileceklerini vurguladı. Yüksel, "Tur operatörlerinin artık bu bölgeyi de lokasyonlarına alacaklarını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Gelen bir daha geleceğini söylüyor"

Turist kafilesini getiren Iraklı tur operatörünün sorumlusu Nadia Enver Merdan da 38 kişilik grupla Kerkük'ten kente geldiklerini söyledi.

Daha önce de Diyarbakır'a geldiklerini ama güvenli bulmadıklarını ve tedirginlik olduklarını anlatan Merdan, şimdi ise çok güvenli bir ortamla karşılaştıklarına dikkati çekti. Merdan, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, güzel, tarihi bir şehirdir, bayağı gelişti. Getirdiğimiz turist kafilesi şehri çok beğendi. Geç saatlere kadar insanlar dışarıda. Şehir güvenli oldu, güzel oldu. Herkes 'bambaşka oldu.' diyor. Kente daha önce de turistlerimiz geldi fakat şimdi 'Buraya tekrar tur yap.' diyorlar. Gelen bir daha geleceğini söylüyor. Ben Diyarbakır'ı bambaşka gördüm, çok beğendim."

Önümüzdeki ay 45 kişilik bir ekiple tekrar Türkiye'ye geleceklerini, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret edeceklerini belirten Merdan, ülkelerine döndüklerinde kentin güzelliklerini anlatacaklarını da sözlerine ekledi.