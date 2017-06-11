"Huzur Ramazan Uygulaması"nda aranan 153 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde ikincisi yapılan "Huzur Ramazan Uygulaması"nda 7 bin 234 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğin kontrol edildiği, 89 bin 69 kişinin sorgulandığı, aranan 153 kişinin yakalandığı ve 149 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, emniyet müdürlüklerince ülke genelinde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla dün 22.00-01.00 saatlerinde "Huzur Ramazan Uygulaması"nın ikincisi gerçekleştirildi.

Toplam 2 bin 846 ekipten 10 bin 610 personelin katıldığı uygulamada 7 bin 234 umuma açık iş yeri, kooperatif ve dernek kontrol edildi. Bunlardan 297'sine idari işlem uygulandı, 97 bin 542 lira ceza kesildi ve 94 iş yeri kapatıldı.

Uygulama kapsamında 89 bin 69 kişi sorgulandı, aranan 153 kişi yakalandı ve 149 kişi gözaltına alındı, haklarında idari işlem yapılan 2 bin 767 kişiye 582 bin 584 lira ceza kesildi.

Ekiplerce, 39 tombala makinesi, 7 tabanca, 2 av tüfeği, 67 mermi, 3 kurusıkı tabanca ile kumar oynamakta kullanılan çok sayıda oyun kağıdı, pul ve fiş ile 18 bin 147 lira ele geçirildi.

Açıklamada huzur uygulamalarının devam edileceği belirtildi.