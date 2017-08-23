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''Huzur Türkiye'' uygulaması

- Düzce'de yapılan kontrollerde aranması bulunan bir kişi gözaltına alındı

''Huzur Türkiye'' uygulaması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin katılımıyla "Huzur Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde emniyet ve jandarma tarafından oluşturulan noktalarda süren uygulamada, Genel Bilgi Tarama (GBT), emniyet kemeri kullanımı, araç evrakları ve alkol kontrolü yapıldı.

Ekipler denetimlerini, kent girişindeki Kaynaşlı ile Gölyaka gişeleri, Bölköy girişi, Çay Mahallesi girişi, Yığılca Sapağı ve Çilimli Sapağında sürdürdü.

Bu sırada, Çay Mahallesi girişinde emniyet ekiplerinin GBT sorgusunda aranması bulunan bir kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceHuzur Türkiye
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