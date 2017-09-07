ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki huzurevinde yaşayan 70 yaşındaki Ziya Eyisaraç'ın, hiçbir eğitim almadan yaptığı hat sanatı eserleri büyük beğeni topluyor.

Ispartalı Ziya Eyisaraç, yıllar önce uçak yolculuğu sırasında bir dergide gördüğü hat yazısından etkilenerek bu sanata ilgi duymaya başladı.

Eşinden ayrılınca yalnız yaşamaya başlayan Eyisaraç, yaşlılığın da getirdiği sıkıntılar nedeniyle Eğirdir ilçesindeki huzurevine yerleşti. Hat sanatını kendi çabalarıyla öğrenen Eyisaraç, uzun emekler sonucu yaptığı hat yazısından oluşan eserlerini ilçedeki camilere, türbelere ve bu sanata ilgi duyan kişilere hediye etmeye başladı.

Huzurevindeki odasına mini bir atölye kuran Eyisaraç, renkli kağıtlardan hat yazıları hazırlıyor.

- Rüyasında bile hat sanatıyla ilgileniyor

Dört çocuk babası Ziya Eyisaraç, AA muhabirine, üç yıldır huzurevinde kaldığını, çocuklarıyla zaman zaman görüştüğünü söyledi.

Hat yazısının ilgisinin oldukça fazla olduğunu, el becerisinden dolayı hat sanatını yapmakta zorlanmadığını ifade eden Eyisaraç, yalnızlığını hat yazıları yaparak geçirdiğini belirtti.

Sabah namazından sonra sanatıyla ilgilenmeye başladığını vurgulayan Eyisaraç, şöyle konuştu:

"Gece yarısına kadar her gün çalışıyorum. Hiçbir yerde kurs veya ders almadım. Yani bu kelam beni çekiyor. Başka el becerilerim de var. El işine dayalı bazı eserlerimi huzurevinde sergiliyorum. Cenabı Allah'ın vergisiyle böyle güzel eserler ortaya çıkarıyorum. Bazen rüyalarıma giriyor. Rüyamda 'şunu şöyle şöyle yap' diye yönlendiriliyorum. Uyandığımda kağıt kalemi alıp tekrardan çalışmalar yapıyorum. Burada saklıyım, gizliyim, meydana çıkardığım yok. Elimden tutulursa bunları daha da ileriye götürürüm. Öğrenmek isteyen olursa bu sanatı onlara öğretebilirim. Bu ilmin yayılması taraftarıyım."

Hat sanatının büyük bir hazine olduğunu dile getiren Eyisaraç, değerini ancak bilenlerin anlayabileceğini, bu ilmin yayılması için çalışmalarına devam edeceğini anlattı.

- "Farklı derecelerde 4 gözlük kullanmak zorunda kaldım"

Her işin severek yapıldığında anlam kazandığına dikkati çeken Eyisaraç, "Bir şey severek yapılmadığında kesinlikle başarılı sağlanmaz. Bu çalışmaları yaparken farklı derecelerde dört gözlük kullanmak zorunda kaldım. Huzurevindeyim, saraydayım hiç fark etmez. Mutlu olmayı başarmış biriyim." diye konuştu.

Yaptığı çalışmaları camilere, türbelere, ve ilgi duyanlara hediye ettiğine belirten Eyisaraç, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için üç çalışma yaptığını söyledi.

Eyisaraç, "En büyük arzum Cumhurbaşkanımıza şehitler için yaptığım ve içerisinde ay yıldız olan çalışmamı vermek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Isparta ziyaretlerinde üç eserimi kendisine hediye ettim. Daha fazlasını vermek istiyorum. Çünkü kendisinin sevgisi ve muhabbeti var, bunu biliyorum. Eserlerimi bir sergide topladım, fırsat buldukça sergi açmaya devam edeceğim." dedi.











