Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Huzuru "hat yazıları"nda buldu

- Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki huzurevinde kalan 70 yaşındaki Ziya Eyisaraç, hiçbir eğitim almadan yaptığı hat sanatıyla beğeni topluyor - Hediye ettiği eserleriyle mutlu olan Eyisaraç: "Bu çalışmaları yaparken farklı derecelerde dört gözlük kullanmak zorunda kaldım. Huzurevindeyim, saraydayım hiç fark etmez. Mutlu olmayı başarmış biriyim" - "En büyük arzum Cumhurbaşkanımıza, şehitler için yaptığım ve içerisinde ay yıldız olan çalışmamı vermek. Çünkü kendisinin sevgisi ve muhabbeti var, bunu biliyorum"

Huzuru

ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki huzurevinde yaşayan 70 yaşındaki Ziya Eyisaraç'ın, hiçbir eğitim almadan yaptığı hat sanatı eserleri büyük beğeni topluyor.

Ispartalı Ziya Eyisaraç, yıllar önce uçak yolculuğu sırasında bir dergide gördüğü hat yazısından etkilenerek bu sanata ilgi duymaya başladı.

Eşinden ayrılınca yalnız yaşamaya başlayan Eyisaraç, yaşlılığın da getirdiği sıkıntılar nedeniyle Eğirdir ilçesindeki huzurevine yerleşti. Hat sanatını kendi çabalarıyla öğrenen Eyisaraç, uzun emekler sonucu yaptığı hat yazısından oluşan eserlerini ilçedeki camilere, türbelere ve bu sanata ilgi duyan kişilere hediye etmeye başladı.

Huzurevindeki odasına mini bir atölye kuran Eyisaraç, renkli kağıtlardan hat yazıları hazırlıyor.

- Rüyasında bile hat sanatıyla ilgileniyor

Dört çocuk babası Ziya Eyisaraç, AA muhabirine, üç yıldır huzurevinde kaldığını, çocuklarıyla zaman zaman görüştüğünü söyledi.

Hat yazısının ilgisinin oldukça fazla olduğunu, el becerisinden dolayı hat sanatını yapmakta zorlanmadığını ifade eden Eyisaraç, yalnızlığını hat yazıları yaparak geçirdiğini belirtti.

Sabah namazından sonra sanatıyla ilgilenmeye başladığını vurgulayan Eyisaraç, şöyle konuştu:

"Gece yarısına kadar her gün çalışıyorum. Hiçbir yerde kurs veya ders almadım. Yani bu kelam beni çekiyor. Başka el becerilerim de var. El işine dayalı bazı eserlerimi huzurevinde sergiliyorum. Cenabı Allah'ın vergisiyle böyle güzel eserler ortaya çıkarıyorum. Bazen rüyalarıma giriyor. Rüyamda 'şunu şöyle şöyle yap' diye yönlendiriliyorum. Uyandığımda kağıt kalemi alıp tekrardan çalışmalar yapıyorum. Burada saklıyım, gizliyim, meydana çıkardığım yok. Elimden tutulursa bunları daha da ileriye götürürüm. Öğrenmek isteyen olursa bu sanatı onlara öğretebilirim. Bu ilmin yayılması taraftarıyım."

Hat sanatının büyük bir hazine olduğunu dile getiren Eyisaraç, değerini ancak bilenlerin anlayabileceğini, bu ilmin yayılması için çalışmalarına devam edeceğini anlattı.

- "Farklı derecelerde 4 gözlük kullanmak zorunda kaldım"

Her işin severek yapıldığında anlam kazandığına dikkati çeken Eyisaraç, "Bir şey severek yapılmadığında kesinlikle başarılı sağlanmaz. Bu çalışmaları yaparken farklı derecelerde dört gözlük kullanmak zorunda kaldım. Huzurevindeyim, saraydayım hiç fark etmez. Mutlu olmayı başarmış biriyim." diye konuştu.

Yaptığı çalışmaları camilere, türbelere, ve ilgi duyanlara hediye ettiğine belirten Eyisaraç, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için üç çalışma yaptığını söyledi.

Eyisaraç, "En büyük arzum Cumhurbaşkanımıza şehitler için yaptığım ve içerisinde ay yıldız olan çalışmamı vermek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki Isparta ziyaretlerinde üç eserimi kendisine hediye ettim. Daha fazlasını vermek istiyorum. Çünkü kendisinin sevgisi ve muhabbeti var, bunu biliyorum. Eserlerimi bir sergide topladım, fırsat buldukça sergi açmaya devam edeceğim." dedi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EğirdirHat SanatıHuzureviIspartaZiya Eyisaraç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5