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Hz. Peygamberi 7 dilde naatlarla andılar

- Kahramanmaraş'ta 7 ülkeden gelen üniversite öğrencileri Farsça, Uygurca, Arapça, Rusça, Fransızca, Özbekçe ve Azerice naatlarla Hz. Peygamberi yad etti

Hz. Peygamberi 7 dilde naatlarla andılar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 7 ülkeden gelen üniversite öğrencileri, kendi dillerinde Hz. Peygamberi naatlarla andı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonuna (UDEF) bağlı Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneğince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Tüm Diller Onu Anıyor" adlı naat programında, 7 ülkeden gelen üniversite öğrencileri, Farsça, Uygurca, Arapça, Rusça, Fransızca, Özbekçe ve Azerice naatlarla Hz. Peygamberi anlattı.

Duygusal anların yaşandığı programda, Kuran-ı Kerim ve mevlit okunup salavat getirildi.

Dernek Başkanı Hacı Muharrem Dilipak, burada yaptığı konuşmada, Hz. Peygamber döneminden örnekler vererek, Hz. Muhammed'i farklı yönleriyle anlattı.

Müslüman olarak böyle güzel bir programda bir araya geldiklerini, buna da Peygamber sevgisinin vesile olduğunu dile getiren Dilipak, "Aslında hicret, kötülüklerden iyiliklere, tembellikten çalışkanlığa yönelmekti. Hicret, Peygamber Efendimizin çağrısına kulak verip gelmekti." dedi.

Hz. Peygamber'in, "Sizler, benim ashabım ve kardeşlerimsiniz. Benden sonra da beni görmedikleri halde bana inanan bir topluluk gelecektir." mealindeki hadisini hatırlatan Dilipak, "Peygamberimizin yolundan giden, Allah'a kul olan, Peygamberimize ümmet olan kullarından olmamızı Rabbimizden diliyoruz. Peygamber Efendimiz, Rabbimizden ne kadar hayır namına güzellikler istemişse onları istiyoruz. Şer namına nelerden kaçınmışsa onlardan uzak durmayı diliyoruz. Rabbim, habibine ümmet, kendine de kul eylesin." diye dua etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerinden Mısırlı Hüsam Benna'nın konuşmasının ardından program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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