İAR'den şehit aileleri, gazi ve engellilere umre hediyesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında bazı şehit ailelerini, gazileri ve engellileri umreye gönderdi.

İAR'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Altın Rafinerisi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk proje kapsamında, 15 şehit annesi, 15 gazi, 12 engelli, 6 özel bakıcı ile İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü mensubu 13 personel umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gönderildi.

Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gidecek ekibi uğurlamaya İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Fuat Karaman, İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, Kuyumcukent İşletme AŞ Başkan Vekili Abdullah Deniz, Güç Birliğine İlk Adım Derneği Genel Başkanı Zeynep Nazan Soyer, Kuyumcukent Engelliler ve Sosyal Projeler Koordinatörü Aydın Avşar ve İstanbul Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın yöneticileri katıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen uğurlama töreninde duygu dolu anların yaşandığı görüldü. Umre ziyaretçileri, dua, salavat ve tekbirlerle yolcu edildi.

Umre'ye giden ekipte bulunan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay ve fiziksel engelli Orhan Esen, umre ziyareti fırsatı sunduğu için İAR Yönetim kurulu Başkanı Halaç'a teşekkür etti.





- "Onlara her zaman sahip çıkmalıyız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, umreye gidecek yolcularla tek tek görüştüğünü belirterek, onların gözlerinde büyük bir mutluluk gördüklerini bildirdi.

Şehit annelerinin kendilerine bu millete emanet olduğunu vurgulayan Halaç, "Aynı zamanda gazilerimizin de her zaman başımızın üzerinde yerleri vardır. Onlar bu vatan için kahramanca çatışmışlar ve bizlerin rahat bir şekilde bu topraklarda yaşaması için canlarını ortaya koymuşlardır. Engelli kardeşlerimiz de bize Allah'ın emanetidir. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve engellilerimize toplum olarak her zaman sahip çıkmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.