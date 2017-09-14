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İbadi'den Kerkük Valisi'ni azletme hamlesi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i azletme talebini parlamentoya gönderdiği bildirildi. Irak Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanlık ofisinden Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in...

İbadi'den Kerkük Valisi'ni azletme hamlesi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i azletme talebini parlamentoya gönderdiği bildirildi.

Irak Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanlık ofisinden Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in görevden alınması talep yazısı oylanması için tarafımıza gönderildi." denildi.

Bağdat'taki bazı siyasi çevreler ve milletvekilleri, Kerim'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma dair açıklamaları nedeniyle görevden alınması çağrısı yapıyordu.

Kerkük Valisi Kerim, vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim'in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti.

Vali, bunun ardından IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için meclisten karar çıkarmıştı.

Vali'nin söz konusu referandum oylaması sırasında Kürt kökenli Meclis Başkanına dönerek, kentteki Türkmen ve Araplar'ı kastederek, "Daha sonra hepsini kovacağız" sözleri basına yansımıştı.

Kerim, ayrıca terör örgütü PKK'ya bağlı 200 silahlı kişiyi Kerkük'teki askeri üsse yerleştirmekle de suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IrakİbadiKerkük Valisi
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