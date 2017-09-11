İBB Gençlik Meclisi'nden Andrey Karlov anısına diplomasi okulu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi, Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov anısına diplomasi okulu düzenliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren, ulusal ve uluslararası arenada ses getiren projelere imza atan İBB Gençlik Meclisi, 5. dönem faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından 2015'ten bu yana her yıl düzenlenen program bu yıl Politika ve Diplomasi Okulu Avrupa Çalışmaları konu başlığında, geçen yıl Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adına düzenlenecek.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 1 Ekim Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz takip edilebilecek.



