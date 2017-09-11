Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı

İBB Gençlik Meclisi'nden Andrey Karlov anısına diplomasi okulu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi, Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov anısına diplomasi okulu düzenliyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin...

İBB Gençlik Meclisi'nden Andrey Karlov anısına diplomasi okulu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi, Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov anısına diplomasi okulu düzenliyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren, ulusal ve uluslararası arenada ses getiren projelere imza atan İBB Gençlik Meclisi, 5. dönem faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından 2015'ten bu yana her yıl düzenlenen program bu yıl Politika ve Diplomasi Okulu Avrupa Çalışmaları konu başlığında, geçen yıl Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adına düzenlenecek.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 1 Ekim Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz takip edilebilecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Diplomasi OkuluGençlik Meclisiİstanbul Büyükşehir BelediyesiRus Büyükelçi Andrey Karlov
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5