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İBB gürültü kirliğini kontrol altına alacak

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çevresel gürültü kirliliğinin önlenmesi için çalışma başlattı

İBB gürültü kirliğini kontrol altına alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşım güzergahları başta olmak üzere kent genelindeki çevresel gürültünün önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

İBB açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün, şehirdeki gürültünün önlenmesi ve kontrolü amacıyla kapsamlı bir "Gürültü Eylem Planı" hazırladığı belirtildi.

Çalışmalar doğrultusunda İstanbul'da karayolu, havaalanları, raylı sistemler ve endüstri tesislerine ilişkin "Stratejik Gürültü Haritaları" hazırlandığı vurgulanan açıklamada, "Gürültü haritası sonuçlarına göre gürültünün yüksek olduğu noktalar belirlendi. Daha sonra, bu noktalar arasından gürültünün en yüksek olduğu kaynaklara yönelik pilot ölçekli çalışmalar yürütüldü. Konuyla İlgili kurumların görüşleri alındı ve sessiz asfalt, gürültü bariyeri vb. gürültüyü önleyici eylemler belirlendi." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'un gürültü haritaları ve gürültü eylem planı çalışmaları ile ilgili bilgilere cevrekoruma.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Gürültü Eylem Planı (İSGEP) çalışmalarına yönelik olarak vatandaşların görüş ve önerilerini almak üzere anket hazırlandı. İstanbullular ankete www.ibb.istanbul adresinden, Beyaz Masa iletişim noktalarından ve pilot bölge seçilmiş olan mahalle muhtarlıklarından ulaşılabiliyor. Anket sonrasında vatandaşın istek ve talepleri de İSGEP çalışmalarına dahil edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacak."

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