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İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda görev değişimi

İSTANBUL (AA) - Abdurrahman Şen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı görevini Kültür AŞ Genel Müdürü Rıdvan Duran'a devretti.Şen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:"Göreve...

İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda görev değişimi

İSTANBUL (AA) - Abdurrahman Şen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı görevini Kültür AŞ Genel Müdürü Rıdvan Duran'a devretti.

Şen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğim günden bugüne kadar İstanbul kültürü için yaptığımız çalışmalarda bizimle birlikte gayret gösteren, katkı sağlayan tüm sanatçı dostlarıma, ilim dünyasına, çalışma arkadaşlarıma, basın camiasına teşekkür ediyorum. Gelecek günlerde, İstanbul kültürü adına güzel hizmetler vereceğine inandığım, görevi devrettiğim Rıdvan Duran kardeşime yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Kültür dünyamız ve İstanbul kültürü için ömrüm boyunca olduğu gibi bundan sonra da yapacağım kültürel çalışmalarda buluşup, görüşmek dileğiyle tüm dostlarıma selam ve sevgilerimi sunuyorum."

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Abdurrahman ŞenİBBKültür Daire BaşkanlığıRıdvan Duran
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