"İBB Simultane" camilerde de hizmette

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen ve anında çeviri hizmeti sunan "İBB Simultane", yabancı turistlerin hutbe ve vaazları dinleyebilmeleri için camilerde de kullanılmaya başlandı.

Bilgisayar, tablet veya cep telefonuna indirilebilen, anında Arapça ve İngilizce çeviri yapan programın kullanım alanı genişledi.

İlk etapta mitinglerde ve kongrelerde kullanılan program, artık camilerde de yer almaya başladı.

Yazılım sayesinde, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerine gelen yabancı turistler, cuma hutbesi ve vaazları İngilizce ve Arapça dinleme imkanı buluyor.

Camilerin avlusuna konulan tabelalarda, "Hutbeyi cep telefonunuzdan dinlemek için 'İBB Simultane' programını indiriniz. Ücretsiz internet hizmetimiz ibbWİFİ'yi kullanarak da yayına erişebilirsiniz. Cami girişlerindeki görevlilerimizden kulaklık temin edebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.



