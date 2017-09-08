İBB Tercih Danışma Merkezi'nden 25 bin öğrenciye destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tercih Danışma Merkezi'nin, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında 25 bin gence hizmet verdiği bildirildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 ilçede, 48 noktada, 130 uzman personelle hizmet veren İBB Tercih Danışma Merkezleri, bu yıl 25 bin gencin doğru üniversite ve doğru bölümü tercih etmesine katkı sağladı.

- Hakkarili öğrenciden teşekkür

İBB Tercih Danışma Merkezi'nden rehberlik desteği alarak İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'ne yerleşen Hakkari Yüksekovalı Kübra Özdil, merkeze gelerek, yetkililere teşekkür etti.

Merkezi sosyal medyadan öğrendiğini aktaran Özdil, “İBB Alo Tercih Hattı hizmetinin Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan gençlere de hizmet vermesi sayesinde üniversiteye yerleşebildim. Üstelik kayıt yaptırdığım İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nü çok istiyordum ve ilk tercihlerinden birisiydi. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarete ev sahipliği yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de başarısından dolayı Kübra Özdil'i tebrik ederek İBB’nin gençlere yönelik tüm hizmetlerinden yararlanmasını sağlayarak kendisine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.



