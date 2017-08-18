İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Haşere Mücadele ve İlaçlama Hizmeti" adı altında belediyenin adı kullanılarak yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Belediye'den yapılan açıklamada, İBB'nin adını kullanılarak, para karşılığında ilaçlama yapıldığına dair alınan duyumlara istinaden açıklama yapılması gereği doğduğu vurgulanarak, "İBB'nin her türlü ilaçlama çalışması Büyükşehir Belediyesi resmi birimleri ve yetkilileri tarafından yapılmaktadır. 'Haşere Mücadele ve İlaçlama Hizmeti' adı altında İBB'nin adı kullanılarak yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerekmektedir. İBB çalışmalarının çerçevesi ve kapsamı hakkında bilgi almak için vatandaşlarımızın ALO 153 Beyazmasa'yı aramalarını önemle arz ederiz." ifadelerine yer verildi.



