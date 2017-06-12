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İBB'den "Su Ada'ya cami yapılsın" önerisine açıklama

- İBB Başkanı Topbaş: - "Galatasaray Adası'na cami yapılması gündemimizde olmadığı gibi bir çalışma içinde de değiliz"

İBB'den

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Galatasaray Adası'na cami yapılmasının gündemlerinde olmadığı gibi bir çalışma içinde de olmadıklarını belirtti.

Başkan Topbaş, İBB Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin bugünkü Meclis toplantısında, Galatasaray Spor Kulübü'nün işletmecisi olduğu Su Ada'ya cami yapılması önerisiyle ilgili açıklama yaptı.

Topbaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bağımsız Meclis üyemiz gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Galatasaray adasına cami yapılması gündemimizde olmadığı gibi bir çalışma içinde de değiliz." ifadesini kullandı.

Bağımsız Meclis üyesi Sipahi, bugün gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında gündem dışı söz alarak konuşmuş, "Su Ada'yı, ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu olan üyelerini ve örgüt üyeliği suçundan ihraç edemeyecek kadar omurgasız olan bir kulüp yönetimine haksız olarak tahsisini devam ettirmek yerine, 15 Temmuz'da şehitler veren ve darbecilere karşı dimdik ayakta duran milletimize tahsis edelim. Gelin bütün dünyanın gözü olan, İstanbul'umuzun incisi Boğaz'a bir mabet inşa edelim." teklifinde bulunmuştu.

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