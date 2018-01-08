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İBB'den ücretsiz çekici hizmeti

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kaza ve arıza nedeniyle E-5, E-6 ile köprülerin üzerinde kalan 6 bin 363 aracı ücretsiz çekti

İBB'den ücretsiz çekici hizmeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki trafik sıkışıklığının giderilmesine kaktı amacıyla 2017 yılında 6 bin 363 araç sahibine ücretsiz çekici hizmeti sundu.

İBB'den yapılan açıklamada, E-5 ve E-6 yollarıyla Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan üç köprü ile bazı noktalarda kaza ve arıza nedeniyle yolda kalan araçlara Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz çekici hizmeti verildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleriyle iş birliği içinde yürütülerek gerçekleştirilen hizmet kapsamında, yolda kalan araçlara anında müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik kazası veya arıza sonucu E-5, E-6 üzeri ve köprülerde yolda kalarak trafik akışını yavaşlatan araçların alınarak aynı hat üzerinde müsait olan en yakın ve güvenli alana bırakılmasını sağlamak adına ücretsiz yol dışı çekici hizmeti kapsamında, 16 çekici ve 6 vinç olmak üzere toplam 22 araç ile çekici hizmeti veriyor. İBB zabıta ekipleri, 2017 yılı içerisinde toplamda 6 bin 363 aracı yoldan çekerek İstanbul'un trafiğine çok büyük rahatlık sağladı."

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