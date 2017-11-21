İBB'nin 2018 bütçesinin kabul edilmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Ne kadar yüksek bedellerle satılmış, rantçı insanların oturduğu yer varsa, oralarda AK Parti'ye az oy çıkıyor diye düşünüyorum. Yeşilköy'de, Florya'da 1,5-2 milyon dolara daire satılan yerde AK Parti'nin oyu nedir? 15-20 milyon dolara yalı satılan Boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti'nin oyları ne kadar acaba?" dedi.

Uysal, İBB Meclisi'nde belediyenin 2018 bütçesinin onaylanmasının ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı.

CHP'li meclis üyelerinin tavrını eleştiren Uysal, "Konuşmada dinliyoruz 'eski İstanbul.' Ben İstanbul'a gelinceye kadar CHP'liler iktidardaydı. 1984-1989 yılına kadar ANAP dönemi oldu. 1989-1994 yılına kadar yine CHP iktidarı oldu. O günlerde biz ne yaşadık? Su depolamak için plastik bidonlar satılırdı. O da biterdi. Bazı cami önlerinde çeşmeler vardı, kuyruğa girilirdi. Gazeteler maske dağıtırdı, gaz maskesi." diye konuştu.

CHP iktidarı döneminde İstanbul'da denize girmenin mümkün olmadığını, Haliç'in kirlendiğini aktaran Uysal, İstanbul'da kuş ve martı görebilmek için vapura binip denize açılmak gerektiğini dile getirdi.

"CHP zihniyeti, bizi rantçılıkla suçluyorlar." diyen Uysal, şunları kaydetti:

"Ne kadar yüksek bedellerle satılmış, rantçı insanların oturduğu yer varsa, oralarda AK Parti'ye az oy çıkıyor diye düşünüyorum. Yeşilköy'de, Florya'da 1,5-2 milyon dolara daire satılan yerde Ak Parti'nin oyu nedir? 15-20 milyon dolara yalı satılan Boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti'nin oyları ne kadar acaba? Bürokratlarımız burada. İlçelerimiz de ilçe belediyeler de burada. Burada ihaleler yapılıyor. Rantçılık yapıp, çantacılık yapanlar kim acaba? Oraya sandık koysak AK Parti'ye ne kadar oy çıkar? 'Biz CHP'li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz' diyenler kim acaba?"

"Arkadaşlar onun için görevimiz biraz daha ağırlaştı" diyen Uysal, "Halkımız gerçekten bize güvendi seçti, seçmeye devam etti. İstanbul'da yüksek kulelerin hangi ilçede olduğunu milletimiz gayet iyi görüyor. Diyorlar ki; 'Büyükşehir'den geçti.' Niye dava açmadın, niye zorlamadın?" ifadelerini kullandı.

Uysal, İstanbul'un hizmet gitmeyen bölgelerine hizmet vereceklerini vurgulayarak, "İstanbul'da Havaray'ı neden iptal ettiniz?" sorularına muhatap olduğunu aktararak, "Havaray'ı alerjimiz olduğu için iptal etmedik. Vatandaşın orada eleştirisi vardı. Mağdur olduğunu biliyorduk. Ondan dolayı iptal ettik. Vadi İstanbul'u iptal etmedik." şeklinde konuştu.

Metronun Bahçeşehir’e götürülmesi konusuna da değinen Uysal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şimdi diyorum ki, metro Şahintepe’ye geçmeden önce Bahçeşehir’e geçmesin. Eğer hizmetse, biz İstanbul’da hizmet olmayan, samimi duyguları suistimal edilen yerlere önce hizmeti götüreceğiz."