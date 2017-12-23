İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "153 İstanbul - Entegre Mobil Çözümler" projesi, Türkiye'nin en başarılı çağrı merkezlerine sahip kuruluşların yarıştığı, Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde, "En Övgüye Değer Müşteri Deneyimi" ödülünü kazandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezi sektörünün en iyilerinin belirlendiği, Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde bu yıl 4 kategoride, en başarılı çağrı merkezlerine sahip kuruluşlar yarıştı. 6 kurumun ödül kazandığı yarışmada İBB, "153 İstanbul - Entegre Mobil Çözümler" projesiyle, "En Övgüye Değer Müşteri Deneyimi" ödülünün sahibi oldu. Söz konusu ödül, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen galada, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz'a takdim edildi.

İBB, entegre mobil çözüm hizmetleri kapsamında vatandaş memnuniyetini amaçlayan "153 İstanbul Çağrı Merkezi Hizmetleri", sosyal medya uygulamaları ve yerinde çözüm ekiplerinin 7/24 entegreli çalışması gibi hizmetlerle, hızlı ve etkin çözüm üretiyor. Çağrı merkezlerinin gelecek vizyonunu geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri de sektörel başarının teşvik edilerek kalitenin arttırılmasını amaçlıyor.

Yarışmanın kazananlarının, uzman jürinin titiz değerlendirmeleri sonucu belirlendiği kaydedildi. Başvurular arasından elenerek finale kalan projeler başvuru sahibi kurum temsilcileri tarafından jüri karşısında sunum yapılarak anlatıldı. Sunum sonunda asıl ve konuk jüri üyelerinin soruları da cevaplandırıldı.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü de IMI Conferences tarafından düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri’nde; 2014, 2015 yıllarında eğitim ve teknoloji alanında ödüle layık görülmüştü.