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İbn Haldun Üniversitesi ile Doha Araştırmalar Enstitüsü'nden işbirliği anlaşması

DOHA (AA) - İbn Haldun Üniversitesi ile Katar'daki Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması imzalandı.Enstitünün Doha'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine her iki eğitim kurumundan yetkililer...

İbn Haldun Üniversitesi ile Doha Araştırmalar Enstitüsü'nden işbirliği anlaşması

DOHA (AA) - İbn Haldun Üniversitesi ile Katar'daki Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Enstitünün Doha'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine her iki eğitim kurumundan yetkililer katıldı. Anlaşmayı, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk ile Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü Başkan Vekili Yasir Süleyman imzaladı.

Anlaşmayla yüksek lisans ve akademik araştırmalar alanında taraflar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, çeşitli akademik etkinliklere öğrenci katılımını kolaylaştırmak için maddi destek verilmesi, kurumlar arası öğrenci değişimi, yaz kursları ve ortak atölye çalışmaları yapılması planlanıyor.

Anlaşmanın ayrıca araştırma ve bilimsel çalışmaları güçlendirme, konferanslar düzenleme, akademisyen ve araştırmacılara kurumlardaki kaynaklardan yararlanma fırsatı sunduğu belirtiliyor.

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Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsüİbn Haldun ÜniversitesiKatar
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