İbn Haldun Üniversitesi kendi yayınevini kurdu

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) kendi yayınevini kurdu.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ocak 2019 itibarıyla İbn Haldun Üniversitesi Yayınları adıyla faaliyetlerine başlayan yayınevi, yaptığı telif ve tercümelerle sosyal bilimlerin birçok farklı alanlarında yetkin kitaplık oluşturmayı hedefliyor.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, akademik kadrosunun telif, tercüme ve tahkik eserlerini yayımlayacak. Aynı zamanda mensubu olduğu toplum ve toplulukların entelektüel amaçlarına destek olacak. Sosyal bilimin farklı alanlarında yayımların topluma ulaştırılmasını da sağlayacak.

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları; Osmanlı Entelektüel Metinleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet’in Hocası Molla Gürânî’nin Gayetü’l-Emânî Fî Tefsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî, eserini ve Şeyhulislâm Ebüssuûd Efendi’nin İrşâdü’l-ʿAkli’s-Selîm İlâ Mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm kitaplarını da yayımlayacak.

Üniversite akademisyenleri kapsamında ise Prof. Dr. Mahmut Arslan’a ait “The Work Ethic and Ahi Tradition of Turkey kitabı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay’ın Prof. Dr. Adem Efe ve Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Saltık ile müşterek çalışması olan “Basiret ve Direniş” kitabını yayımladı.



İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın "A New System Of Philosophy-Science From The Biological Standpoint" eseri gibi alanında özgün yeni metinlerin de yakın zamanda sosyal bilim insanları ve okurlarla buluşturacak.





- "Üniversitemizin uluslararası arenaya katkısını eserlerle de pekiştireceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, farklı okuyucu kategorilerine yönelik kitapları da yayımlayacaklarını belirterek, "Toplumsal köklerimizi, çağdaş değerlerimizi ve yeni uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayımlar yapacağız. Sosyal bilimler alanında yapılacak araştırmaları orijinal dilleri ile yayımlayarak, üniversitemizin uluslararası arenaya katkısını eserlerle de pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İslâm kültürüne ait mirası ve bu mirası çağdaş bilgi birikimi ile karşılaştırmalı olarak sistemli araştırmalarla okuyucunun rahat ulaşabileceği bir portre haline getirmek istediklerini aktaran Şentürk, "Söz konusu alanda kaliteden taviz vermeden, kalıcı, hafızalarda takdirle hatırlanacak, gelenek ve yenilik bağlamında geleceğe yönelik sürekli bir yayımlar yapacağız. Ayrıca bu eserler vasıtasıyla özellikle kavram, mahiyet, mana, şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında okuyucuya güçlü bir hazineyi birçok kitaplıkla sunacağız." bilgisini verdi.





- "İbn Haldun’a ait bütün metinler uzmanlarca tahkik ve tercüme ediliyor"





İbn Haldun Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Savaş Tali de İbn Haldun Üniversitesi Yayınları'nda hâlihazırda, İslâm Siyaset ve Ahlak Klasikleri, Osmanlı Entelektüel Metinleri, Türk-İslâm Düşüncesini İnşa Eden Metinler ve Halduniyyat gibi dev serileri yayıma hazırladıklarını kaydetti.

Tali, yayınevinin ana projelerinden olan Halduniyyat serisi kapsamında İbn Haldun’un bütün eserlerini yayımlayacaklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bu amaçla modern tarihçiliğin, sosyolojinin, iktisadın ve toplum metafiziğinin öncülerinden kabul edilen İbn Haldun’a ait bütün metinler uzmanlarca tahkik ve tercüme ediliyor. Örneğin, en erken döneme ait Mukaddime yazmaları incelenerek yeni bir Arapça, Türkçe ve İngilizce Mukaddime yayımlayacağız. Daha önce gün yüzüne çıkmamış İbn Haldun eserleri de ilk defa İbn Haldun Üniversitesi Yayınları’ndan inşa edilip, okuyuculara ulaşacak."