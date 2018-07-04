IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nde atama

İSTANBUL (AA) - IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği (UIB Türkiye) İzmir Bölge Koordinatörü görevine Ahmet İlker Yaman atandı.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nden yapılan açıklamaya göre, 20 yıllık birikim ve deneyime sahip uzman sigorta ve reasürans brokerlık şirketi IBS, yönetim kadrosunu güçlendirerek büyümesini sürdürüyor.

Deneyimli kadrosu ve güçlü mali yapısıyla sigorta brokerliği sektöründe istikrarlı şekilde büyümeye devam eden UIB Türkiye, yönetim kadrosuna sigorta sektörünün deneyimli ismi Ahmet İlker Yaman'ı dahil etti.





- "Yaman'ın kadromuza katılması ile güçlenerek gelişeceğine inanıyorum"





IBS’in İzmir Bölge Koordinatörlüğü görevine getirilen Ahmet İlker Yaman, 1988 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği’nden dereceyle mezun oldu.

Yaman, yüksek lisans programına devam ederken pek çok akademik çalışma ve yayına imza attı. 1998 yılında Güneş Sigorta ile sigorta sektörüne giriş yapan Yaman, 16 yıl boyunca şirketin teknik ve satış departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. Güneş Sigorta’nın Ege ve Akdeniz Finansal Bölge Müdürlüğü görevlerini de üstlenen Yaman, son 5 yıldır Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ’de Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, "IBS'in Türkiye'deki 20. yılında hedeflediğimiz büyüme stratejilerimizi en verimli şekilde yürütebilmek amacıyla sektörün dinamikleri doğrultusunda yönetim kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 2017/18 sezonunda güzide kulübümüz Göztepe’nin forma sırt reklam sponsoru olarak adım attığımız İzmir’de, operasyonlarımızın sektörde önemli deneyimlere sahip Ahmet İlker Yaman'ın kadromuza katılması ile güçlenerek gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.