IBU, Makedonya'nın en iyi üniversitesi seçildi

ÜSKÜP (AA) - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk kanaat önderleri, akademisyen ve iş adamlarının girişimleriyle 2006 yılında kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), ülkenin en iyi eğitim veren üniversitesi seçildi.

IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015-2016 akademik yılında, Şangay üniversiteler sıralamasına göre eğitim alanıda Makedonya'nın en iyi üniversitesi seçildiklerini aktararak, elde ettikleri bu başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitenin kurucularının hedeflediği eğitim başarısına kavuşmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Kocayusufoğlu, eğitim alanında ülkenin en iyi üniversitesi seçilen IBU'nun araştırma ve sosyo-kültürel kazanımlar alanlarında üst seviyelere çıkacağına inandıklarını kaydetti.

Kocayusufoğlu, üniversitenin yeni kampüsü ve yeni kampüsün getireceği imkanlarla bunu başaracakları ifade etti.

IBU'nun ilk olarak 2 fakülte ile kurulduğunu ancak bugün 7 fakültede 22 lisans ve 6 yüksek lisans programıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim verdiklerini vurgulayan Kocayusufoğlu, öğrenci sayısı ve öğrencilerin geldikleri ülke çeşitliliğinin de arttığını söyledi.

Kocayusufoğlu, sadece Balkanlar'dan değil, Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkeden öğrencilerin buluşma noktası olduklarını belirterek, IBU'nun uluslararası etkinlikler, sempozyum, öğrenci kongreleri ve öğrenci değişimi programlarıyla dünyanın dört bir yanından öğrenci ağırladığını kaydetti.

Üniversitede, Balkanlar'ın her ülkesinden öğrenciler bulunduğunu söyleyen Kocayusufoğlu, bu yıl içinde taşınacakları yeni kampüs ile üniversitenin eksik olan bir kısmını tamamlayacaklarını ve her şeyiyle üniversite olma özelliği kazanacaklarını ifade etti.

Kocayusufoğlu, IBU'nun hem Makedonya'da hem de Türkiye'de denkliği olduğunu belirterek, ÖSYM kılavuzunda da yer almaları dolayısıyla Türkiye'den gelen öğrencileri sınavla yerleştiren tek üniversite olduklarını kaydetti.

Kazandıkları "en iyi üniversite" ünvanının, gelecek nesillere ne kadar ciddi ve anlamlı eğitimler verebileceklerinin en özel belgesi saydıklarını söyleyen Kocayusufoğlu, IBU'nun öğrenci ile eğitimin bütünleşmesini sağladığını sözlerine ekledi.