İç Anadolu ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısındaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Konya'nın güney ve batısı) ile Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.