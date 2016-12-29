İç Anadolu'da yoğun kar uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İç Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğusunda yoğun kar, Mersin ve Adana'da ise şiddetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda (Konya, Karaman, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale) bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini göstereceği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

- Mersin ve Adana'da şiddetli yağış

Ayrıca, bu gece saatlerinde itibaren Mersin ve Adana çevreleri ve sahil kesimlerinde şiddetli yağmur, sağanak (76-100 kilogram/metrekare), iç ve yüksek kesimlerde ise (700 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı beklediği aktarıldı.

Sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.