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İç Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

- İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor

İç Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa'nın doğusu), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak
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