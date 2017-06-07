ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada masalar kurduk, bir araya geldik ancak hepimiz iyi biliyoruz ki bugün burada göremediğimiz masalar da vardır. 15 Temmuz'da bu mekanda Gölbaşı'nda şehit düşmüş özel harekatçı kardeşlerimiz o masaların ev sahibidir. O masalar etrafında bugün davetlileri yerlerini almışlardır." dedi.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığında düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "İç Güvenlik Birimleri İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm güvenlik birimleriyle ülkenin huzuru ve güvenliğini temin etmek için çalışan, yeri geldiğinde canını ortaya koyan yaklaşık 480 bin kişilik bir aile olduklarını belirtti.

İftara katılan personelin arkadaşlarını temsil ettiğini anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada masalar kurduk, bir araya geldik ancak hepimiz iyi biliyoruz ki bugün burada göremediğimiz masalar da vardır. 15 Temmuz'da bu mekanda Gölbaşı'nda şehit düşmüş özel harekatçı kardeşlerimiz o masaların ev sahibidir. O masalar etrafında bugün davetlileri yerlerini almışlardır. Fethi Sekin buradadır. Ömer Halisdemir, o güler yüzüyle buradadır. Aydoğan Paşa, Songül Yarbay ekip halinde gelmişlerdir. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler, o da bu rahmet sofrasına yetişmiştir. Güvenlik korucusu Çetin Karabulut, uzak yoldan gelmiştir. Arkadaşları onu da ağırlamışlardır. Belki bizim masalarımızdan çok daha büyük, çok daha kalabalık, Allah'ın rahmetine lütfuna mazhar oldukları için çok daha neşeli, bizi izleyen ve bize görev veren 'bize sakın durmayın, bıraktığımız yerden devam edin' diyenlerin oturduğu görünmeyen masalar vardır bu mekanda."

- "Yükümüz ağırdır, sorumluluğumuz büyüktür"

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, dünyanın terör ve şiddetin arttığı, zulmün alışkanlık haline geldiği çok hassas bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu dönemin belki de en önemli toprak parçası üzerinde kurulmuş bir ülkenin insanlarıyız. Öyle bir bakanlığın personeliyiz ki bu dönemin ve bu bölgedeki küresel sorunlar bizim görev alanımıza girmektedir. Terör, uyuşturucu, kaçakçılık, göç, huzurun ve güvenin temini bizim sorumluluğumuzdadır. Öyleyse buradaki arkadaşlarımızın göstereceği gayret sadece kendi ülkemize değil, insanlığa ait de sonuçlar doğurmaktadır. Yükümüz ağırdır, sorumluluğumuz büyüktür. Ama sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Biliniz ki mazlumların umudu sizlersiniz. Kim kime hangi desteği verirse versin mazlumların duası ve Cenab-ı Hak bizlerle beraberdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftar programına katılımlarından dolayı teşekkürlerini bildiren Bakan Soylu, güvenlik birimlerinin 780 bin kilometrede ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanması, Ezanı Muhammediye'nin, özgürlük ve hürriyetin timsali olması için büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti.