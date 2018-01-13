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İç savaş, Hasan'ın hayatını kararttı

Suriye'nin Hama kentinde savaş uçaklarının attığı varil bombaları nedeniyle 7 yaşındaki Hasan el Hüseyin'in yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı. Hasan'ın eski günlerine dönmesi ve ameliyat olabilmesi için destek bekleniyor.

İç savaş, Hasan'ın hayatını kararttı

HATAY (AA) - Cem Genco - Suriye'nin Hama kentinde savaş uçaklarının attığı varil bombaları nedeniyle 7 yaşındaki Hasan el Hüseyin'in yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı.

Bir yıl önce rejime ait savaş uçaklarının attığı varil bombaları yüzünden Hüseyin'in yüzü ve vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluştu.

Suriye'deki hastane ve ilaç yetersizliğinden dolayı ailesi tarafından Reyhanlı'ya getirilen Hüseyin, her şeyden habersiz oyun oynamaya devam ediyor.

Baba Halid el Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun estetik ameliyat olarak eski günlerine dönmesini ümit ettiğini söyledi.

Hama'da savaş uçaklarından atılan varil bombasının evlerine yakın bölüme isabet ettiğini anlatan Hüseyin, "Saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İçinde benim de oğlum vardı, arkadaşlarıyla oyun oynarken saldırıya yakalandılar. Onu ilk gördüğümde inanamadım, tanımakta güçlük çektim." diye konuştu.

Suriye'de birkaç sağlık merkezine gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını anlatan baba Halid el Hüseyin, "Yaklaşık 9 ay önce Reyhanlı'ya geldik. Burada daha önceden gelen yakınlarımızın yanına yerleştik, komşu ve hayırseverlerin desteğiyle geçimimizi sağlıyoruz. İnşallah en büyük dileğim Hasan'ın eski sağlığına kavuşmasıdır, bunun için yardım edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman oğlunun ağrıları olduğu belirten Hüseyin, "Yatmak, onun için en büyük eziyet çünkü birçok yerinde yanıklar var, kışın soğuklar daha da etkiliyor, yazın da sıcaklar yüzünden çok sıkıntılar çekmiştik. Bu sıkıntıların bitmesi için dua ediyoruz. Hayırseverlerden destek olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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