İç savaşın sakat bıraktığı Suriyeli genç engeline meydan okuyor

AKKAR (AA) - MAHMUD SALİH / FURKAN GÜLDEMİR - Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaş, geride birçok acı hikayenin yanı sıra fiziksel ve psikolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan bir toplum bıraktı. Ancak yaşadıkları acılara rağmen hayata küsmek yerine her türlü zorluk ve engelin üstesinden gelmeyi başaran Suriyelilerin hikayeleri geleceğe yönelik umutları arttırıyor.

Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırında bulunan Akkar şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Suriyeli Adnan Feramelli'nin hikayesi bunlardan sadece biri.

Ülkesindeki iç savaşta keskin nişancı ateşine hedef olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Humuslu Adnan Feramelli, yaşadıklarını ve verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

- "Ekmek almaya giderken sokakta sırtımdan vuruldum"

Feramelli, 2012'de ekmek almak için yürüyerek çıktığı evine bir daha dönemediğini ifade etti. Sokak ortasında keskin nişancılar tarafından sırtından vurulduğunu belirten Feramelli şunları söyledi:

"Her yerde keskin nişancılar vardı. Ekmek almaya giderken sokakta sırtımdan vuruldum. Sırtıma isabet eden kurşun bel kemiğime ve akciğerime zarar vererek boynumdan çıktı. Daha sonra beni Humus'ta bir hastaneye götürdüler. Ancak çok kan kaybediyordum. Ayrıca belimden ayağıma kadar olan kısmı da hissetmiyordum."

- "Hiçbir zaman hayata küsmedim"

Suriyeli genç, yaklaşık on gün kadar Humus'taki hastanede kaldığını ancak buradaki tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle ailesiyle Lübnan'ın Trablus şehrine geldiklerini ve buradaki devlet hastanesinde tedavisine devam edildiğini anlattı.

Feramelli, "Burada gördüğüm tedavi sayesinde yaralarım iyileşti ancak belimden aşağısının felçli kalacağını öğrendim. Yaklaşık bir yıl fizik tedavi gördüm ancak bir sonuç vermedi. Bu durum beni hayattan koparmadı. Hiçbir zaman hayata küsmedim. Kabul etmeliyim ki ilk günler gerçekten çok zordu ancak sonrasında alıştım." diye konuştu.

- "Barselona şehrindeki maratona davet edildim ve ikinciliği elde ettim"

Yaşadığı zorluklara rağmen engellerin üstesinden gelmesi gerektiğini anladığını ve bunun için eğitimine devam ettiğini söyleyen Feramelli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'da liseye başladım. Ardından 2 yıllık muhasebe eğitimi aldım. Bu sırada spor ve fotoğraf ile ilgilendim. Uluslararası Beyrut Maratonu'na katıldım. Yarış için uygun tekerlekli sandalyem olmamasına rağmen 10 km'de üçüncülüğü kazandım. Ayrıca Akkar'daki maratona da katıldım, İspanya'nın Barselona şehrindeki maratona da davet edildim ve burada da ikinciliği elde ettim. Ayrıca basketbol da oynuyorum."

- "Savaşın yükünü omuzlayan halkımın hikayelerini filme almak istiyorum"

Fotoğraf merakının ise aile fertlerini fotoğraflamakla başladığın dile getiren Feramelli, bu konuda birçok kursa katıldığını, çeşitli eğitimler aldığını ve pek çok sertifikasının bulunduğunu kaydetti.

Feramelli, "Hala fotoğraf tekniğimi geliştirmek için çabalıyorum. Ancak bu yeterli değil daha fazlasını yapmalıyım. Suriye'de ve Lübnan'da savaşın yükünü omuzlayan ve acı çeken halkımın hikayelerini filme almak, kısa belgeseller çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 1,2 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları ise bu sayının 1,5 milyondan fazla olduğunu belirtiyor. Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Bekaa Vadisi'ndeki kamplarda ve başkent Beyrut'ta yaşıyor. Kuzeydeki Akkar'da ise 150 bin civarında Suriyeli mülteci yaşadığı kaydediliyor.