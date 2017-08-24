"İç turizmin lideri" bayramı dolu geçirecek

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK/SUAT SALGIN - Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki tesisler ile Marmara'nın gözde turizm merkezlerinden Avşa Adası'nda 10 günlük tatile yönelik doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Balıkesir'in 30 bine yakın yatak kapasitesi ve 130 bin civarında ikinci konutun (yazlık) bulunduğu Edremit Körfezi, son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor.

Ayvalık, Cunda Adası, Gömeç, Ören, Altınoluk, Zeytinli, Güre ve Akçay gibi Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinin bulunduğu, 115 kilometre sahil bandına sahip körfez, genellikle iç turizme hizmet sunuyor.

İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerden ulaşımın kolay sağlanabildiği Edremit Körfezi, düzenlenen festivallerin de etkisiyle yaz döneminin önemli bölümünü hareketli geçirirken, bölgedeki turizm tesisleri Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatilde yüzde 100 dolu olacak.

Bugünden yüzde 100 doluluk oranını yakalayan Balıkesir'in Kuzey Ege'deki ilçeleri Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki işletmeler vatandaşların rezervasyon taleplerini geri çeviriyor.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, Edremit'te 28 Ağustos'a kadar sürecek Zeytinli Rock Festivali'nin etkisiyle bugünlerde otel, motel ve pansiyonlarda yer bulmanın imkansız olduğunu söyledi.

Bu dönemde bazı tesislerin, çalışanlarının kaldığı odaları bile tatilcilere verdiğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Çalışanlarına ev kiralayarak bölgeye gelenleri geri çevirmemeye çalışıyorlar. Cuma akşamından itibaren 10 günlük tatil yoğunluğu da başlıyor. İç turizme hizmet sunduğumuzdan bölgeyi tercih eden kişi çok oluyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklamasının ardından yoğun bir rezervasyon talebiyle karşılaştık. Kısa sürede yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştık. Halen telefonlarımız aralıksız çalıyor ancak gelen rezervasyon taleplerini geri çeviriyoruz."

- Avşa, nüfusunun 30 katından fazlasını ağırlayacak

Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın ise adanın yatak kapasitesinin 70 bine yakın olduğunu söyledi.

Günübirlikçilerle günde 90 bin civarında tatilci ağırlayacaklarını ifade eden Akın, kış nüfusu olan 2 bin 500'ün 30 katından fazla kişiyi konuk edeceklerini belirtti.

Tatilin uzun olması dolayısıyla ailelerin turizm merkezlerine gitmeyi tercih ettiğini belirten Akın, "Avşa, Marmara'nın gözde turizm merkezleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla tatil denilince bölgede ilk akla gelen nokta biz oluyoruz. Kurban Bayramı'na yönelik tüm hazırlıkları yaptık. Genellikle İstanbul ve Bursa'dan tatilci ağırlayacağız." dedi.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin de tatilcilerin Ayvalık'a talebinin yoğun olduğunu belirterek, bayramı tam dolulukla geçireceklerini söyledi.

İlçenin, deniz, tarih, kültür turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Özgültekin, Kuzey Ege'nin tatili merkezlerinden olan Ayvalık'taki tesislerin bayrama hazır olduğunu, ilçeyi tercih edenlerin iyi bir tatil dönemi geçireceğini ifade etti.