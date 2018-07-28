Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar işitme selçuk ekonomi Hamdi Güneş Bursa
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

ICBC'ye 2,7 milyar dolarlık refinansman yetkisi

- ICBC, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için lider düzenleyici olarak yetki aldı

ICBC'ye 2,7 milyar dolarlık refinansman yetkisi

İSTANBUL (AA) - ICBC, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için lider düzenleyici olarak yetki aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ICBC, yatırım bankacılığı alanındaki tecrübelerinden aldığı güvenle Türkiye’de önemli bir projeye daha imza attı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için ICBC Turkey, lider düzenleyici olarak yetkilendirildi. ICBC Turkey, daha önce Türk bankacılık sistemi tarafından finanse edilen projeye, anlaşma çerçevesinde daha uygun koşullar ile uluslararası piyasalardan finansman sağlayacak.

Refinansman yetkilendirme mektubu önceki gün ICBC Turkey tarafından Ankara’da gerçekleşen Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi’nde imzalandı. İmzalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Yi Huiman’ın şahitliğinde ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ve IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çeçen tarafından atıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin "Kuşak ve Yol" vizyonu kapsamında önemli bir kilometre taşı olan bu projenin refinansmanının lider düzenleyici ICBC Turkey tarafından gerçekleştirilecek olması, iki ülke arasındaki stratejik ve jeopolitik ilişkiler açısından da büyük önem taşıyor.

IC İçtaş-Astaldi Konsorsiyomu (ICA), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’ni özel geliştirici olarak tasarlayıp inşa etti ve halen işletmesini yürütüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ICBCRefinansman Yetkisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5