İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Şırnak'ta:

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Şırnak-Van karayolu yeni bir hayat damarı demektir, Şırnak için. Yol, Van ile Şırnak'ı birbirine bağlayacak şekilde önümüzdeki yılın sonlarına doğru bitecek inşallah." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mehmet Aktaş ile görüştü. Ersoy, Valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin daha güvenli, huzurlu ve seri hizmet verebilmek için çok önemli gördükleri çalışmalar hakkında bilgi almak için kentte geldiğini söyledi.

Ersoy, "Devletimizin, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştığı hizmetlerin, kamu görevlilerimizin el birliği ile çok güzel bir uyum içerisinde yürütülmeye çalışıldığını görmekten, milletimizde bütünleşmiş bir şehirde onların bütün taleplerini öncelikli yere yapılan çalışmalara şahit olmaktan, bu doğrultuda bilgiler almış olmaktan gerçekten mutlu oldum." diye konuştu.

Daha sonra yapımı süren Şırnak-Van karayolunda incelemelerde bulunan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Şırnak-Van karayolunun kent açısından çok önemli olduğunu belirten Ersoy, Van'ı Şırnak'a bağlayacak bir yol olduğunu, yolun Şırnak'a hayat vereceğini vurguladı.

Habur Sınır Kapısı'nın Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağını yolun sağlayacağını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu da ciddi bir ekonomik getiri demektir. Yeni bir hayat damarı demektir, Şırnak için. Arkadaşlarımız bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ileriki aşamalarda daha kuvvetli bir şekilde devam ettiriyorlar. Yol, Van ile Şırnak'ı birbirine bağlayacak şekilde önümüzdeki yılın sonlarına doğru bitecek inşallah. Önümüzdeki yıl çok daha yoğun bir şekilde yenilenmiş proje ile bu sahada olmaya devam edeceğiz. Biz de bakanlık olarak bütün ilgili birimler ile takibine devam edeceğiz. Siirt-Pervari-Şırnak, Şırnak-Van'ın buradan Habur bağlantısı demek bütün Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun bir kısmının buradan Irak'a ulaşması demektir."

Vali Aktaş ile Namaz Dağı üs bölgesine geçen Ersoy, bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar hakkında bilgi aldı.







