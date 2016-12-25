İçişleri Bakanı Soylu Bitlis'te

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunu İçişleri Bakanı olarak bütün Türkiye'ye söylüyorum; FETÖ konusunda daha işin yüzeyindeyiz. Daha derine kulaç attığımız, FETÖ'nün memleketimizdeki tahribatlarını ortadan kaldırmaya yönelik adımların henüz başlangıcındayız." dedi.

Bitlis polisevinde esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her tarafına zenginlik ve esenliği yansıtmak için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Bölge illerinin tamamını dolaştıklarını ve ziyaretlerinde, esnafın evine bereket ve bollukla gitmelerini istediklerini dile getiren Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başbakanımız Diyarbakır'da ifade etti. 'Fabrikaları, içindeki cihazları biz alıyoruz.' dedi. Terörü tasfiye etmek istihdamla iş ile buluşmak demektir. Hastanelerde insanlarımızın doktorlarımız, hemşirelerimiz tarafından daha şefkatle kucaklanması demektir. Terörü tasfiye etmek tam da bu anlamda bu bölgede, Şırnak'ımın, Bingöl'ümün, Bitlis'imin, Siirt'imin, Diyarbakır'ımın hepsinin fabrikalarla buluşması, insanların sabah huzur içinde işlerini gidebilmesini sağlamak demektir. Çocuklarımızın diploma aldığı gün onlarla halay çekmek demektir. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak demektir. Ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Bu reçete yüzyıllardır bu coğrafyada uygulanmaya çalışılan 'kardeşlik' reçetesidir. İki komşunun kardeşliğinin bugüne gelmesinin reçetesidir."

"Biz özgür, bağımsız, zengin ve hep birlikte güçlü bir ülke olmaya adım adım ama koşarak gidiyoruz" diyen Soylu, bunu görerek haset içinde olanların PKK, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ'yü Türkiye'nin başına musallat etmeye çalıştığını vurguladı.

- FETÖ ile mücadele

Soylu, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye değinerek, şöyle devam etti:

"Bunu İçişleri Bakanı olarak bütün Türkiye'ye söylüyorum; FETÖ konusunda daha işin yüzeyindeyiz. Daha derine kulaç attığımız, FETÖ'nün memleketimizdeki tahribatlarını ortadan kaldırmaya yönelik adımların henüz başlangıcındayız. Çok net. Türkiye'ye sinsi şekilde yapıştırılmış ve onun üzerinden Türkiye'nin yönetilmesi için çaba harcanmış bir örgütün sadece böyle 17-25 Aralık sonrasında attığımız adımlarla tasfiye edilmesini beklemek bizim için bir yanıltıcılık olur. Bu devletin her bir ferdinin bir şekilde bu FETÖ'nün kıskacından kurtarabilmek ve bunların ortaya koyduğu bu sert iklimden arındırabilmek bizim en temel görevlerimizden biridir. Türkiye merkezli, etrafındaki coğrafyayı ve dünyayı bir şekilde etkilemeye çalışan bir anlayışla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek isterim. Her türlü hile, alçaklık, oyun, aklınıza gelmeyecek bin bir tiyatronun sergilendiği bir tabloyu paylaşmak istiyorum. Bir taraftan PKK ile bir taraftan diğer suç örgütleriyle işbirliği yapan sinsi bir örgütten, tamamen dışarıdan istedikleri gibi yönettikleri ve Türkiye'nin baş belası olan bir örgütten söz etmek istiyorum."

- "Biz şu anda PKK ile yapmış olduğumuz..."

PKK'yı, ülkeye yaptıklarını, devletin de onlara yaptıklarını herkesin gördüğünü anlatan Soylu, devletin dirayet ve azmini ortaya koyduklarında dağlarda nereye kaçacaklarını bilmediklerine dair anlayışı bugün herkesin izlediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle dedi:

"Biz şu anda PKK ile yapmış olduğumuz mücadelenin sadece bir safhasındayız. Mart'ın Nisan'ın başından itibaren, Kandil, Sincar orada duruyor. Bu ülkeyle bir daha ama bir daha oyun oynama kabiliyeti olmayacağını onlara önümüzdeki baharda öyle bir göstereceğiz ki. Bunu rahatlıkla yapabileceğimizin kabiliyetini ortaya koyuyoruz. Ama FETÖ'yü çok net bir şekilde söylüyorum. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; 3.5 aydır bakan olarak gördüğüm tablolar üzerinden söylüyorum. Memleketimizin, devletimizin meselelerine nasıl duhul ettiklerini, nasıl oyun kurgusu içinde olduklarını, hangi alçaklıkları gerçekleştirdiklerini masum Anadolu çocuklarını nasıl iğfal ettiklerini, Haşhaşiye dönüştürdüklerini, arkadan kurulan sistem gibi kurup milletimizin içinde bir canlı bombayı döndüklerini hem milletimize, kardeşliğimize, insanlığımıza nasıl zarar verdiklerini biraz daha içinden gören biri olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu feryadın bazen karşılıksız şekilde değerlendirilmesinin de bugün nasıl olduğunu ifade etmek istiyorum ki devletin bir takım bilgilerini gördükten sonra inanın gözümüze uyku girmeden bu işi nasıl bu ülkeden temizleriz diye bir anlayışın içindeyiz. Bu sadece güvenlik güçlerinin sürdüreceği bir mücadele değildir. Topyekün bir mücadeledir. FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKP-C, KCK bunların hepsi aynı yerden kurgulanmış ve bu cennet vatanın berhava edilmesi için ortaya konulmuş sürecin adıdır."

Meselenin sadece terörle mücadele ederek biteceğini düşünebilecek kadar saflık içinde olmadıklarını, kalkınmayı, eğitimi, sağlığı ve tüm zenginlikleri yeniden ülkenin insanıyla buluşturmanın heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Soylu, geçtiğimiz yıldan bu yana vatandaşların devletin ortaya koyduğu kararlılıktan sonra PKK, KCK konusunda devlete yardımcı olan tavrı bu dönemde kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.

- "Bize aba altından sopa gösterenlere sopayı basarız"

Soylu, Türkiye'nin yarınlarının ne olacağı konusunda endişe içinde olan bir ülkeden büyük bir gayretle 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyan bir ülke haline geldiklerini belirtti.

Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Bu bile ülkeye haset duyanları kudurtmaya yetiyor. 'Siz kimsiniz kendi uçağınızı üretebileceğinizi, kendi milli uydunuzu yapacağınızı söylüyorsunuz. Siz kimsiniz ki dünyanın en büyük havalimanını yapıyorsunuz diyorlar.' 21. yüzyılın başından itibaren hiçbir şey yapılmamışsa bile dün biz yapamayız diye bizi baskı altında tutmaya çalışanlara karşı bugün 10 yaşındaki bir evladımız bile 70 yaşındaki bir insanımız bile 'evet yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz' diyebilmektedir. Bu yarının Türkiye'sinin bir ifadesidir. Bugün 3 milyon Suriyeli var. Etrafımızdaki coğrafya var. Onları da sindirdiler, onların da yarınlarını aldılar. Ümitsizlik ortaya koydular ama biz buradan şunu söylüyoruz. Ey kardeşlerimiz bizim dinimiz inancımız der ki 'ümitsizlik şeytandandır.' Biz ümitsiz değiliz yarına dair ümidiz. Bunun için zengin, güçlü ve kendi medeniyetimizle kültürümüz değerlerimizle yarına güçlü adım atmalıyız. Bir taraftan insan kaynağımızla, enerji geçiş güzergahımızla, modern İpekyolu ile dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bunu ucuzlatmaya çalışanlar, elimizden almaya çalışanlar var. Bize aba altından sopa gösterenler var. Bize sopa göstermeye çalışanlara sopayı basarız kimse kusura bakmasın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yollarına devam ettiklerine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece kendini, siyasi hayatını, devlet kademesindeki koltuğunu düşünen, pazarlıklar içinde olunan bir devlet liderliği ortaya konulsaydı, 27 Nisan'da, Gezi Olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 6-7 Ekim ve 15 Temmuz'da başka bir pazarlığa oturulacaktı ve masada koltuklarını tahkim etmek isteyenler de pazarlıkların tarafı olarak devam ediyor olacaktı. Bu uzun yıllardır Türkiye'de ilk kez oluyordu. Milletin iradesiyle, demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle devam eden bir anlayışı Türkiye ile bütünleştiren bir lider ve bunu anlayan ve destek veren bir millet. Allah yardımcımız olacaktır. Onların bir hesabı varsa Allah'ın hesabı esas hesaptır."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından esnafı ve Valiliği ziyaret etti.

(Bitti)