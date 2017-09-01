İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakikaten bu ülke inşallah 21. yüzyılda etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın parıldayan yıldızı olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Çok badirelerden geçtik. Allah'a hamdolsun ki bugün dimdik ayaktayız. Güçlüyüz ve kuvvetliyiz." dedi.

Soylu, beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile Yüksekova 3. Tümen Komutanlığı'nda bayram namazını kıldı, kurban kestirdi.

Güvenlik güçleri, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bayramlaşan Soylu, yaptığı konuşmada, Yüksekova'da bayram namazı kılıp, kurban kesmenin ve vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bayram tebriklerini ileten Soylu, "Allah nice bayramlara hep birlikte ağız tadıyla ulaşmak nasip etsin." dileğinde bulundu.

"Burada memleketimiz, milletimiz, tarihimiz, medeniyetimiz, insanlık adına birlik ve beraberliğimiz ve gelecek adına çok önemli bir görevi icra ediyorsunuz." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bilesiniz ki bu güzel vatanın hür kalabilmesi için Ezan-ı Muhammedi'nin sabahleyin o her taraftan kulaklarımıza gelen Allahı-u ekber nidalarının bu coğrafyada ebediyen göklerde ve semalarda o seslerin eksik olmaması için şu nazlı nazlı dalgalanan al yıldızlı bayrağımızın birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, hürriyetimizin o anlamını ebediyen bize anlatabilmesi için sadece 80 milyonun duası değil, bu güzel yurdumuzda cennet vatanımızda ayakta kalmamızdan kuvvet bulan milyonlarca, milyarlarca insanın duası da bizimle ve sizinle beraberdir biz buna inanıyoruz."

- "Önümüzdeki günler aydınlıktır"

Memleketin 780 bin kilometrekaresinde vatandaşların rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için şehit olanlara şükranlarını bir kez daha ifade ettiklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Hakikaten bu ülke inşallah 21. yüzyılda etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın parıldayan yıldızı olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Çok badirelerden geçtik. Allah'a hamdolsun ki bugün dimdik ayaktayız. Güçlüyüz ve kuvvetliyiz. Kim ne plan yaparsa yapsın kim ne hesap ederse etsin biz birbirimizle sıkı sıkıya birlik ve beraberlik içerisinde tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın ve tek devletin olduğu anlayış içerisinde meseleyi sürdürürsek bilmenizi istiyorum ki hedeflerimize ulaşma konusunda herhangi bir eksikliğimiz söz konusu olmayacaktır."

"Vücudundaki nişaneler onur parçası" olan gazilere de minnet ve şükran duyduklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün ülkemizin her tarafında bu ülkeyi muhafaza etmek için çaba sarf eden askerimize, polisimize, jandarmamıza, korucumuza, her birine ayrı ayrı şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah onları kazadan beladan esirgesin, Allah onları muzaffer ve muhafaza etsin. Bu duayı sadece biz yapıyor değiliz, sabah namazına kalkan milyonlar ve milyarlar da yapıyor. Şu anda Arafat'ta hac farizasını yerine getirenler bu duayı yapıyorlar. Kabe-i Muazzama etrafında o Allah'ın evini tavaf edenler bu duayı yapıyor."

"Bizi farklı ve yalnız zannedenler hep yanılmaya mahkum olmuşlardır." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günler aydınlıktır. Bize milletimizin verdiği görevi hakkıyla yerine getirme kabiliyetimiz de irademiz de mevcuttur.

Hiçbir endişemiz yok. Türkiye'ye hak bildirmeye çalışanlara karşı işimizi yaparak gerekli cevabı vereceğiz. Bunu hep birlikte sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Ne geçmişimize ne de geleceğimizde bizlerden bahseden nesillerimize mahcup olacağız. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve aynı zamanda zenginlik içerisinde inşallah geleceği kucaklayacağız."







