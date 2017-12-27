İçişleri Bakanı Soylu, KASTEXPO'ya katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün ne yapacağını, yarına nasıl gideceğini düşünen bir Türkiye vardı. Bugün dünyanın süper gücünün ayağa kalkmasına ve 'Söylediğim olacak' inadına rağmen bütün dünyaya önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda sonra Birleşmiş Milletler'de, gücün değil adaletin üstün geleceğini söyleyen, ayakta duran ve meydan okuyan bir Türkiye var. "dedi.

Soylu, İstanbul Fuar Merkezi'nde Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği'nce düzenlenen, Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı'na (KASTEXPO) katıldı.

Etkinliğin Kastamonu'ya yakıştığını dile getiren Soylu, Kastamonuluların neyin ne zaman yapılması gerektiğini bilen insanlar olduğunu söyledi.

Soylu, Kastamonu'ya çok kez ziyaretlerde bulunduğunu dile getirerek, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekti.

Kastamonuluların İstanbul'a da çok şey kattığını aktaran Soylu, "Bu şehir hala tarihi değerlerin üzerinde duruyorsa Kastamonu gibi şehirlerin ortaya koyduğu akınla beraber gerçekleşmiştir. Hala bu şehirde yardımlaşma, acılarda ve sevinçlerde paylaşmak varsa bu Anadolu'nun kattığı o yüksek medeniyet kültürünün sonucudur. Sakın göçe üzülmeyin. Göçün Kastamonu'dan buraya olmasından dolayı üzülmeyin. Evet, tarihin akışını tersine çeviremeyiz. Kastamonu'yu ziyarette gördüğümüz boş evler bizi üzmektedir." diye konuştu.

Soylu, Kastamonuluların sadece kalkınmada değil birçok alanda etki sahibi olduğunu hatırlatarak, Kastamonuluların demokrasi süreçlerinde de önemli bir duruşu olduğunu vurguladı.

Milli mücadelede Kastamonu'nun rolüne temas eden Soylu, "Kastamonulular demokrasi konusunda da hiç bir zaman geri adım atmadılar. Milli iradenin her zaman yanında olmuş, bu konuda defalarca sınanmış ve imtihanını vermiş bir şehrin karşısında konuşuyorum. Hiç bir zaman darbelerden çekinmemiş ve korkmamış. Baskılar ve vesayet onu hiç bir zaman farklı bir noktaya çekememiş. Durduğu yerde dimdik durmuştur." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin yaşadığı gelişmeyi ve dünyada ağırlığının hissedilmesine ilişkin değerlendirmeler yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Dün ne yapacağını, yarına nasıl gideceğini düşünen bir Türkiye vardı. Bugün dünyanın süper gücünün ayağa kalkmasına ve 'Söylediğim olacak' inadına rağmen bütün dünyaya önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda sonra Birleşmiş Milletler'de, gücün değil adaletin üstün geleceğini söyleyen, ayakta duran ve meydan okuyan bir Türkiye var. Bizim boynumuzu çok kez bükmeye çalıştılar. 1960'lı yıllardan, ondan daha önce de başlayan sürecin... Bu milletten bir intikam almak için 'Bu toprağın sahibi biziz. Biz burada hakim olacağız.' diyenlerin senaryosu ve oyunuydu."

15 Temmuz'da Türkiye'nin çok ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Soylu, bu girişimin ekonomik hedefleri olduğunu belirtti.

Soylu, insanların yarınlara yatırım yapmalarının da engellenmek istendiğine dikkati çekerek, "Sonuçları itibarıyla Türkiye'yi güvensiz kılmaya, yalnızlaştırmaya, demokraside alınan süreci tekrar geri döndürmeye yönelik bir müdahaleydi." dedi.

Türkiye aleyhine girişilen eylemleri hatırlatan Soylu, "Biz kökü, nesebi olmayan bir millet değiliz. Bizim nesebimiz de kökümüz de anlayışımız da bellidir. Biz Fatih Sultan Mehmed'i sadece bir fetih yapan bir insan olarak görmüyoruz. Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi bize sadece büyük bir emaneti bırakan insanlar olarak da görmüyoruz. Biz, bize bıraktıkları emanetleri geleceğe taşıma sorumluğunu bugün de yarın da gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırma ahlakının ve anlayışının temsilcileriyiz. Biz büyük ve asil bir milletiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Soylu, Türkiye'nin artık eğilip bükülen bir ülke olmadığının altını çizerek, yarının bugünden çok daha iyi olacağını kaydetti.

Hayranlıkla seyredilen bir Türkiye tablosuna doğru yol aldıklarını anlatan Soylu, bunu sağlarken medeniyet değerlerine sahip çıkacaklarını ifade etti.

Etkinliğe İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Metin Çelik ve Musa Demir de katıldı.

Program, Soylu'nun Kastamonulu başarılı iş adamlarına plaket vermesiyle sona erdi.