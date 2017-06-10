İçişleri Bakanı Soylu Muş'ta:

MUŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarımızı annelerinden, babalarından kopartarak dağlarda terörist yapmaya çalışanlar, bu çocuklarımıza 13 yaşında orada taciz yapanlar, çocuklarımızın kıyafetleri üzerinden onları değerlendirenler bilesiniz ki bir gram nefesim kalsa dahi onlarla uğraşmak bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Malazgirt ilçesindeki programının ardından kent merkezine geçen Soylu, Muş Belediyesi ile Muş İnsani Yardım Derneği tarafından yetimler için verilen iftara katıldı.

Soylu, yaptığı konuşmada, yarısına ulaştıkları ramazan ayının geri kalanının da aynı gönül birlikteliği içinde heyecanla, güzellikle geçmesini ve Allah'tan kendilerini Ramazan Bayramı'na ulaştırması için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye'deki kardeşliğin mührü olan Malazgirt'i ziyaret ettiklerini ve oranın verdiği kudreti, gücü, kardeşliği yeniden hissetme imkanı bulduklarını vurgulayan Soylu, şunları dile getirdi:

"Huzurlu gönülleri, kardeşlik coşkusunu gördük. Burada hep birlikte iftarda bir aradayız. Müminlerin kardeş olduğuna inanan, komşuyu, anayı, atayı medeniyeti bilen bir milletiz. Orucumuzu açtığımız, duyduğumuzda Besmele getirdiğimiz, ezanımız, bayrağımız, geleneklerimizle büyük ve asil bir milletiz. Biz, annelerini, babalarını yaşlandığında huzurevlerine gönderen bir millet değiliz. Ramazanı hem oruç tutarak hem de özümüzü keşfederek, insanlarımıza dokunarak yaşıyoruz."

Soylu, gönül coğrafyalarının, gönüllerin uzandığı binlerce kilometreyi kapsadığını anlatarak, aynı dinden ve aynı renkten olmamalarına rağmen gönlü Anadolu topraklarında olan, Anadolu'yu emin yuva, ülke bilenlerin dualarıyla burada olduklarını ifade etti.

- "Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf edenlerin, Ravza-i Mutahhara'da alnını secdeye koyan binlerce insanın Türkiye için dua ettiğine dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu milletin en büyük özelliği birliği, beraberliğidir. Bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmak isteyenlere, kardeşliğimize halel getirmeye çalışanlara bu sofralarda yaptığımız dualarla izin vermeyeceğiz. Bu, sadece bir sofra değil, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın teminatıdır. Geleceğe, çocuklarımızla beraber umutla bakıyoruz. Biz tarihimizle büyük bir milletiz. Bugün etrafımızdaki coğrafyadaki bütün sıkıntıları görüyoruz. Bu nedenle güçlü, kudretli, yarınlara emin adımlar atan bir ülkeyi hep beraber kucaklamak için zengin ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber oluşturmak durumundayız."

- "Çocuklarımızın hesabını sormak boynumuzun borcu"

Batman'daki silahlı saldırıda öğretmenliğe yeni adım adan Şenay Aybüke Yalçın'ın hain bir kurşunla şehit olduğunu anımsatan Soylu, bu kötülüklerle mücadele ettiklerini ve bunu kararlılıkla yürüteceklerini vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Burada evlatlarımız var, onların her birinin yarına dair umutları var. Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi öğretmen, kimisi annesine, babasına hayırlı evlat olmak istiyor. Biz bir ülke yönetiyoruz. Allah şahittir. İçişleri Bakanlığım döneminde kalbimi en çok acıtan şey, beni en çok üzen, bu göreve bağlılığımı en çok arttıran en önemli unsurlardan bir tanesi çocuklarımızdır. Bu çocuklarımızı annelerinden, babalarından kopartarak dağlarda terörist yapmaya çalışanlar, bu çocuklarımıza 13 yaşında orada taciz yapanlar, çocuklarımızın kıyafetleri üzerinden onları değerlendirenler bilesiniz ki bir gram nefesim kalsa dahi onlarla uğraşmak bizim boynumuzun borcudur.

O çocuklarımızın heveslerini onlardan alanlara hesabını sormak boynumuzun borcudur."

- "Bunlara fırsat vermeyeceğiz"

Daha birkaç gün önce 13 yaşındayken kaçırılan ve 15 yaşında fırsatını bularak kaçan bir kardeşinin ifadesini dinlediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlerce aç bıraktılar.' diyor. 'Kız arkadaşımızla birlikte kaldık. 1,5 ay su görmedik. Bizi saçımızı kirli, paslı, bitli bıraktılar.' diyor. Sonra bizi bir adamın karşısına çıkardılar. Bize kötü kötü sözler söylediler. Bu iftar sofrasında şu yetimlerin huzurunda size söz veriyoruz, bizim iddiamız o kızlarımızın hemşire olmasıdır, annesinin sevgileriyle yoğrulmasıdır. Babanın akşam eve geldiğinde kızının kokusuyla bütün yorgunluğunu atabilmesidir. Kardeşliğimizin ilelebet devam etmesidir. Bunlara fırsat vermeyeceğiz."

Güçlü, zengin ve özgür bir ülke olacaklarını vurgulayan Soylu, "Teröre set çektik, engel olduk. Bir taraftan şehirlerimizde turizm yükseldi, Muş'a özel yatırımcılar geldi. 10 bin insanımız burada istihdam edilecek. Adım adım huzura, berekete, bolluğa doğru gidiyoruz. Bize itimat edin, güvenin. Milletimizin sevgilisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anadolu'nun güzel insanı, her yerde eserleriyle kendisini gösteren kıymetli Başbakanımızın selamlarını sizlere iletiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Soylu, iftar programının ardından 10 Aralık 2016'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıda şehit düşen polis memuru Murat Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Nazım Yılmaz tarafından karşılanan Soylu ve beraberindekiler, evde aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Soylu, şehidin babasına Türk bayrağı hediye ederek, "24 saat Cumhurbaşkanı, Başbakan, bizler emrinize amadeyiz. Güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun." dedi.