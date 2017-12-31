Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta

- İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'taki Kato Dağı Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelerek incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Kato Dağı Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gelerek incelemelerde bulundu.

Ankara'dan Şırnak'a gelen Bakan Soylu'yu Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Soylu, daha sonra beraberindeki heyetle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na geldi. Burada bölge hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan Süleyman Soylu, şeref defterini imzaladı.

Soylu, daha sonra askerlerle bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Beytüşşebap Jandarma Komanda Tabur Komutanlığıİçişleri Bakanı Süleyman SoyluKato Dağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5