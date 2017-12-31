İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünün ülkemiz içerisindeki sayısını yüzde 50 eksilttiğimiz bir yılı geride bıraktık." dedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığını ziyaret etti.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir mücadele dönemi geçirdiklerini söyledi.

Terörün yanı sıra düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirten Soylu, Türk milletinin huzuru, asayişi, güvenliği ve esenliği için 24 saat esaslı çaba sarf eden güvenlik kuvvetlerinin tamamına minnet ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede hem kabiliyetlerini geliştirdiklerini hem de birçok alanda tedbir aldıklarını aktaran Soylu, "Terör örgütünün ülkemiz içerisindeki sayısını yüzde 50 eksilttiğimiz bir yılı geride bıraktık." diye konuştu.

Soylu, bir taraftan terörle mücadele ettiklerini diğer taraftan da 2018 ve ondan sonrasının hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki Türkiye içerisindeki terörist sayısını yüzde 50 azaldı. Bu insansız hava aracından uçaklarımıza, insanlı keşif uçaklarından korucu sistemimize, sınırlarımızda aldığımız tedbirlerden yol kontrollerine, özellikle tüm bakanlıklarla yapmış olduğumuz güvenlik koordinasyonundan yine jandarmamız ve polisimize yeni getirdiğimiz sistemlerimize kadar çok üst düzey bir yıl geçirdik. 2018'e ait hazırlıklarımızı da aynı şekilde gerçekleştiriyoruz, inşallah 2018 yılında da aynı kararlılıkla, elde edilen tecrübelerle ve birikimlerle gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Kato Dağı'nın, geçen yıl terörist yuvası olduğunu anlatan Süleyman Soylu, "Kato Dağı, teröristlerin uzun yıllardan beri kış dinlenmelerini ve sezon hazırlıklarını gerçekleştirdikleri yerdi. Burası şimdi bizim. Güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmalarımız ve korucularımız burada duruyor. Çok önemli bir bölgeyi aslında terörizmin üssü olmaktan kurtardılar. Bu önemli adımdı." ifadelerini kullandı.

- "2018'de sınırlarımız ötesinde de yapacaklarımız olacak"

Bakan Soylu, ülkenin birçok yerinde özellikle bu yıl, girilmeyen noktalara operasyon düzenlediklerine dikkati çekti.

"Özellikle 15 Temmuz gibi sıkıntılı bir süreci geçirirken zorlanacağımızı düşünenler aslında 'vites büyütmemize' şaşkınlık içerisinde bakıyorlar." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Terörizme sıfır müsamaha gösteriyoruz. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Yine 2018 içerisinde şehirlerimiz, kırsallar ve özellikle bulunduğumuz alanlar gibi alanlar dahil olmak üzere, tüm güvenlik kuvvetlerimiz her noktada olacaklar. Yapacağımız işler var. Neler yapacaklarımızı çok iyi şekilde planladık. 2018'in sonunda inşallah bugünden çok daha iyi bir noktada, aziz milletimize attığımız adımları anlatmak durumunda kalacağımıza olan inancımız tamdır. 2018'de sadece kendi içimizde değil, sınırlarımız ötesinde de yapacaklarımız olacak. Terörü aslında Türkiye'ye hazırlık yaptıkları kaynakta kurutmak bizim temel stratejimizdir. Bu stratejimizi 2018 yılında da devam ettireceğiz."

- "Milletimiz bize itimat etsin"

Soylu, güvenlik güçlerinin uzun zamandan beri yılbaşı gecesi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

DEAŞ'a yönelik, pazartesiden itibaren başlayan çok ciddi operasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Soylu, uzun zamandan beri takip ettikleri DEAŞ hedeflerini gözaltına almak suretiyle yapabilecekleri eylemlerin önüne geçtiklerini aktardı.

PKK/KCK operasyonlarının da devam ettiğini aktaran Soylu, "Elbette etrafımızdaki coğrafyanın oluşturduğu tehditleri, belki de Avrupa ülkelerinden çok daha net içimizde hissediyoruz. Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, istihbarat yapılarımız bu konuda tedbirleri en üst seviyede almamız konusundaki iradelerini her gün sergiliyorlar. Milletimiz bize itimat etsin. 2018'de de inşallah bu itimatlarına layık olabilecek adımları hep birlikte atacağız."

- Yusuf Güney Şırnak'ta konser verecek

Soylu, konuşmasının ardından şarkıcı Yusuf Güney ve futbolcu Burak Yılmaz ile telefonda görüntülü görüştü.

Soylu ile görüşmesinde Güney, Şırnak Çakırsöğüt'te 10 Ocak'ta ücretsiz konser vereceğini söyledi. Soylu, daha sonra Burak Yılmaz'ı jandarma ve korucularla görüştürdü. Yılmaz, "Herkese selamlarımı yolluyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin duacısıyız." dedi.

Bakan Soylu, ayrıca geçen yıl 24 Aralık'ta, Siirt 3. Komando Tugayı ziyaretinde, vatani görevini yaparken aynı masada yemek yediği Yusuf Almatopu ile karşılaştı. Tezkere bırakarak uzman onbaşı olan Almatopu ile tekrar aynı sofraya oturan Soylu, daha sonra Almatopu'nu Erzurum'daki ailesiyle telefonda görüntülü görüştürdü.