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İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta

- Bakan Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti, Uludere'de vatandaşlarla çay içti

İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Yeni yıla 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında giren Bakan Soylu, askerlerle kahvaltı yaptıktan sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi.

Burada Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret eden Soylu, şeref defterini imzaladı, bölgedeki operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Uludere ilçesine bağlı İnceler köyüne giden ve burada vatandaşların çay içme teklifine kırmayan Soylu, köy sakinleriyle çay içti, onların dertlerini dinledi.

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