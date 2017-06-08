İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta:

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu yeni hükümet sistemi, millet ve devlet arasındaki ilişkiyi çok daha kuvvetlendirecek ve aziz milletimizin her geçen gün çok daha fazla refaha, huzura, güvenliğe ve esenliğe ulaşmasını temin edecektir." dedi.

Soylu, 135. Dönem Kaçakçılık, İstihbarat, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Sivas'a geldi. Soylu'yu Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililer karşıladı.

İlk olarak Vali Gül'ü makamında ziyaret eden Soylu, şeref defterini imzaladı.

Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Soylu'ya kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu ise Sivas'ın tarihin, medeniyetin, milletin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Süper Lig'e yükselen Sivasspor'u tebrik etti.

Ülkenin huzur ve güveni, milletin yarına aydınlık ve esenlik bakabilmesi için güvenlik kuvvetlerinin, valilerin, kaymakamların ve tüm görevlilerin canhıraş bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, "16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu yeni hükümet sistemi, millet ve devlet arasındaki ilişkiyi çok daha kuvvetlendirecek ve aziz milletimizin her geçen gün çok daha fazla refaha, huzura, güvenliğe ve esenliğe ulaşmasını temin edecektir. Adım adım hem Türkiye'mizde istediğimiz noktaya kavuşacağız hem de etraf coğrafyamızda huzuru, güveni, öz güveni sağlayarak devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "PKK ele başlarından Bese Hozat'ın size yönelik bir tehdidi vardı, internet sitelerinde yer aldı, Kato Dağı'na gitmenizle ilgili, PKK'nın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine İçişleri Bakanı Soylu, "Terör örgütünden başka ne beklenebilir ki çok önemli değil." dedi.

Başka bir basın mensubunun da "Binlerce gencin 2017'deki polis alımlarında yaşla ilgili beklentisi var. 19. dönemde bir sıkıntı olmuştu, 28 yaşındakiler mülakat yeri çıkmasına rağmen mülakatlara alınmamıştı, bununla ilgili bir çalışma var mı?" sorusu üzerine ise Süleyman Soylu, "Arkadaşlarımız değerlendiriyorlar." ifadesini kullandı.



