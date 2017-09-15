İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütlerini muhafaza etmek birlik ve beraberliği zedeler

HATAY

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dörtyol Kara Hasan Paşa Kışlası'ndaki basına kapalı gerçekleştirilen Amanos Güvenlik Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bugün burada Amanoslar'ın güvenliği için Adana, Gaziantep, Kilis valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürleriyle bir değerlendirme yaptıklarını ve öğleden sonra da değerlendirme toplantısının devam edeceğini söyledi.

Tedbirlerin ne aşamada olduğu, bundan sonra hangi adımların atılabileceği, ihtiyaçlar, tecrübeler nelerdir hep birlikte bir değerlendirme ortaya koyduklarını ifade eden Soylu, Jandarma Bölge Komutanı Hacı İlbaş'ın genel bir sunum yaptığını belirtti.

"Özellikle bir şeyi ifade etmek isterim, maalesef Türkiye'de terörü muhafaza etmek isteyen unsurlar gün geçtikçe artmaktadır." diyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu biz üzüntüye sokmaktadır. Yani, terör örgütlerini muhafaza etmek ülkenin birlik ve beraberliğini zedeler. Bunu terörle, bölücü, terör örgütüyle birlikte hareket eden siyasi partiler yapıyorlardı zaten, buna alışıktık. Ama özellikle başka siyasi partilerin, özellikle anamuhalefetin terör konusundaki, silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçları konusundaki tutarsız yaklaşımları aynı zamanda da mesnetsiz ve dayanaksız yaklaşımları bizim terörle mücadelede karşı karşıya kaldığımız bir değerlendirmeyi yeniden ortaya koymakta bizi zorunlu bırakmıştır. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı, Anamuhalefetin genel başkan yardımcısı, '2019'da birlikte olacağız diyerek, 'CHP ve HDP'nin birlikte olacağız' diyerek ortaya koyduğu bir yaklaşım aynı gün, bundan iki gün önce oluyor, terör örgütünün ele başlarından bir tanesinin de Mustafa Karasu'nun aynı yönde telkiniyle karşı karşıyayız. Ben bunların tesadüfi olduğunu düşünüyor değilim, değiliz.

Terörle mücadele bambaşka bir safahattır. Şimdi bir başka bir gelişme daha var. Anlaşılıyor ki bu işin sözde siyasi sözcülerinin ve temsilciler alanı boşalttılar, alanı onların şuanda yedekleri doldurmaktadır. Bir başka gelişme de işte bugün sözde Diyarbakır, Van, Hakkari baro başkanlarının özellikle Hakkari Oğul kırsalında yaşanan olayla ilgili bir değerlendirmeleri ve raporları söz konusu olmuştur. Bunu da şöyle ifade etmek istiyorum. Bu rapor hakikaten terörü muhafaza eden bir rapordur. Yeni kavramlar duyuyoruz. Türkiye, terörle mücadelede çok uzun yıllardan beri büyük bir tecrübeye sahiptir, bir çok ülkeden daha çok tecrübeye sahiptir. Özellikle bölücü terör örgütüyle ilgili tecrübeye sahiptir."

Muhabir: İsmihan Özgüven