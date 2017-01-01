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İçişleri Bakanı Soylu'dan polise yeni yıl mesajı

- Soylu, polis telsizinden yayınlanan mesajında, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Soylu'dan polise yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis telsizinden yayınlanan mesajında, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kamu düzeninin sağlanması ile ilgili birçok önemli görevi yerine getiren siz arkadaşlarımın, başarılı ve özverili çalışmalarına 2017 yılında da devam edeceği inancı ile yeni yılın tüm gazilerimize, bütün teşkilat mensuplarımıza ve ailelerine başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Allah sizleri korusun."

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İçişleri Bakanı Soyludan Polise Yeni Yıl Mesajı
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