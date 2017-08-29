İçişleri Bakanı Soylu'dan sürücüye "görüntülü" uyarı - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Konya'da trafik kontrol noktasında yaptığı denetimde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir sürücüyü görüntülü aramayla buluşturdu - Görüşmede vatandaşla bir süre sohbet eden Soylu, bayram boyunca trafikte can ve mal kaybı yaşanmaması için kurallara uyulması gerektiği mesajını verdi

29 Ağustos 2017 Salı 12:15