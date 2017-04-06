İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu işi Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında başka hiç kimseyle aşamayız, bu kadar basit, aşamayız, kim ne söylerse söylesin, kim ne ortaya koyarsa koysun, bunu bugün başka türlü tercih kullanacaklar da bal gibi biliyorlar ama ideolojilerinden, saplandıkları yerlerden çıkamadıkları için bu gerçekle yüzleşemezler." dedi

Halk oylaması çalışmaları kapsamında Beşiktaş Barbaros Meydanında düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Gabar Dağında şehit düşen askerlerin intikamını aldıklarını ve oradaki teröristlerin hepsini etkisiz hale getirdiklerini de hatırlatarak, CHP'nin terörle mücadeleyi baltaladığını ifade etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Soylu, şöyle konuştu:

"Bilesin ki CHP'yi de batırmaya başladın, onu teröre ortak koşmaya başladın. Siyaset yaparsınız, yapın, bizi eleştirebilirsiniz, biz de sizi eleştirebiliriz ama eğer bir ülkenin beka meselesi varsa bir ülkenin gelecek meselesi varsa orada durup biraz, düşünmemiz gerekir ülkemiz için, milletimiz için. Biz çok acılar çektik. Öyle gidersin bir tane cenazeye, millet yüzüne bakmaz senin, çünkü samimi olmadığını ortaya koyarsın. Kılıçdaroğlu'na bir tek söz daha söylemek isterim elbette. Hem de önemli bir söz. Biz kimiz, biz bu memleketin evlatlarıyız. Biz siyasal tercihimizi ortaya koyuyoruz, biz anlayışımızı ortaya koyuyoruz, biz bu ülkemizin nasıl kalkınacağını ortaya koyuyoruz, biz ülkemizin nasıl büyüyeceğini ortaya koyuyoruz."

CHP'nin Erdoğan için söylediği "tek adam" söylemini eleştiren Soylu, "Tayyip Erdoğan'a tek adam diyorlar, tek adam dediğin nedir biliyor musun? Bunların tek adam dediği millettir millet, bunlar milletten korkuyorlar. Her daim milletten korktular. Millet birisini sevmeye görsün, millet birisini tutmaya görsün, millet birisini iktidara getirmeye görsün, milletin değerlerine hürmet eden birisi bu ülkeyi yönetmeye görsün, hemen ona 'tek adam' derler, hemen ona 'diktatör' derler." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şunu söylemek istiyorum, seçim şu anda kaça kaç gidiyor, diyelim ki yüzde 60 evet çıkacak yüzde 40 hayır çıkacak, diyelim ki yüzde 55 evet çıkacak, yüzde 45 hayır çıkacak. Bu ne demek, arada en fazla beş puan, on puan fark var. 10 puan bir tarafa gidince, 5 puan bir taraftan bir tarafa gidince sonuç her zaman değişecek. Ya arkadaş millete niye inanmıyorsunuz, niye itibar etmiyorsunuz. 60 darbesini yaptınız, milletin başbakanını astınız, bu millet 60'ta Demokrat partiyi tek başına iktidara getirdi, 80 darbesini yaptınız Özal'ı neredeyse seçime sokmak istemediniz, bu millet 83'te Özal'ı getirdi, 28 Şubat'ı yaptınız, Tayyip Erdoğan'ı yasaklattınız. Bu millet Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirdi. Ya bu millete biraz itibar edin ya...

Ama beğenmezler, annelerimizi beğenmezler, kendi annelerini beğenmezler, ilkokul mezunu, cahil ya... Tohumdan çıkmış ağacı beğenmez cahil ya... O anne dişiyle tırnağıyla evladına okutmuş, ilkokul, ortaokul, liseyi, üniversite okutmuş, prof yapmış, hakim yapmış... O anneler, onları yapmayı beceriyor ama 50 gramlık oy pusulasını kime atmayı bilmiyor, Öyle mi? Yazıklar olsun! Yıllardır bu milleti küçümseyerek, yıllardır bu milletin değerlerine hakaret ederek, milleti hakir görerek, yıllardır bu insanları küçümseyerek yaftalayan, bir siyaset oluşturmaya çalıştılar... Ne derlerse desinler, hiç bu millet, hiç bu memleket, benim bildiğim bir tek şey var, bu millet bu CHP'ye ruhsat vermez, ne yaptığını ne ettiğini biliyor zaten, onun için ruhsat vermez..."

"Bir zamanlar bu ülkede başörtülü kadınları milletvekili yapmadılar, yapmazlar zannediyorduk" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ta ki Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar. Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra bir şeyi fark ettik, niye olmayacakmış bayağı oldu. Peki o zaman ne yapmak istiyorlardı bunlar. Başörtülüleri ayıracaklar, birini elbisesinden dolayı ayıracaklar, birini etnik kökeninden dolayı ayıracaklar, birini dindar diye ayıracaklar. Biz bu ülkeyi kimlerle yöneteceğiz, işte Beşiktaşlılarla yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz, kiminle büyüteceğiz, kiminle zengin olacağız, kiminle işte topyekun gençlerimizle birlikte, topyekun geleceğe ait adım atacağız ve hep beraber atacağız. Hep beraber sorumlu olacağız, ne söylerlerse söylesinler. Türkiye enflasyonu yüzde 5'in altına düşürecek, iddiası var Türkiye'nin. İşsizliği yüzde 4'ün, yüzde 5'in altına düşürecek, iddiası var Türkiye'nin ve Türkiye'yi kendi arabasını kendi otomobilini kendi uçağını yapacak, tam zamanıdır bugün."

İçişleri Bakanı Soylu, "Bildiğimiz bir şey var. Biz geçmiş dönemde bu ülkede yöneticiler gördük. Namluyu görünce tornistan yapan yöneticiler. Biz bu ülkede yöneticiler gördük, darbenin düdüğünü duyunca hazır kıta vaziyete geçip evet bekleyen yöneticiler gördük. Gelsinler de bizi alsınlar diye, ama biz bir lideri daha gördük ki 15 Temmuz'da uçak Marmaris'ten kalktığı zaman inip inmeyeceği belli olmadığı halde ben evet milletimin emrinde Allah'a teslim bir şekilde İstanbul'a gidiyorum diyen cesur, güçlü, kararlı bir lideri daha gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük." ifadelerini kullandı.



"Size bir şey daha söylemek istiyorum tam anlamıyla, nedir biliyor

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün müktesebatımla söylüyorum. Biz sizi hiç aldatmadık bu milleti hiç kandırmadık. Bizim için bu dünya sınav dünyasıdır. Biz öteki dünyayı düşünüyoruz, buradan biz boşuna gitmeyelim, diye. Çok açık kıymetli Beşiktaşlılar. Biz bu işi Tayyip Erdoğan'ın dışında başka hiç kimseyle aşamayız, bu kadar basit. Kim ne söylerse söylesin. Kim ne ortaya koyarsa koysun. Bunu, bugün başka türlü tercih kullanacaklar da bal gibi biliyorlar ama ideolojilerinden, evet saplandıkları yerlerden çıkamadıkları için bu gerçekle yüzleşmezler, bilmenizi istiyorum. Allah da bizim yardımcımızdır, milletimiz de bizim yardımcımızdır, buna inanıyoruz. Buna itimat ediyoruz."



