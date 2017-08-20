İçişleri Bakanlığı kararnamesi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığının, Jandarma Genel Komutanlığı, mülki idare amirleri ile emniyet müdürleri atama kararlarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Orgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma Genel Komutanlığına atandı.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Korgeneralliğe terfi ettirilerek Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına getirildi.

- 300 mülki idare amiri yer değiştirdi

Mülki idare amirleri yaz kararnamesi ile 300 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atandı.

- 22 ilin emniyet müdürü değişti

Emniyet müdürleri kararnamesiyle de 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürünün görev yerlerinde değişiklik yapıldı. 10 İl Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olarak merkeze alınırken, 4 il emniyet müdürü merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi.

Öte yandan 8 ilin emniyet müdürünün yerleri de değişti.

Kararnameyle, 10 il emniyet müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 il emniyet müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı.

İçişleri Bakanı onayı ile 3 polis okulu müdürü ile merkezdeki 7 birim

amirinde değişiklik yapıldı.

Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürü olarak atanırken, Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ise merkez emrine alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Karabağ, Bartın Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ogün Vural, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Yaman Ağırlar getirildi.

Güvenlik Daire Başkanı Arif Çankal Burdur Emniyet Müdürü olurken, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Bolu Emniyet Müdürü, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak Bursa Emniyet Müdürü, Rize Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy Çankırı Emniyet Müdürü, Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt Edirne Emniyet Müdürü, Kars Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Gaziantep Emniyet Müdürü olarak atandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fahri Aktaş, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ömer Faruk Karataş, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Melih Ekici, Karaman Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fikret Bayraktar, Kars Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ümit Bitirik, Niğde Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Salim Cebeloğlu, Rize Emniyet Müdürlüğüne de Altuğ Verdi getirildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan Ordu Emniyet Müdürü, Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya Sakarya Emniyet Müdürü, Iğdır Emniyet Müdürü Orhan Çevik ise Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan Sivas Emniyet Müdürü oldu.

Kararnameyle, Aksaray Emniyet Müdürü Selami Hüner, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Bartın Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bolu Emniyet Müdürü İbrahim Özel, Burdur Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Çankırı Emniyet Müdürü Fikri Yalman, Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Gümüşhane Emniyet Müdürü Orhan Kar, Karaman Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ise Polis Başmüfettişliğine getirildi.











