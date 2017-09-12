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İçişleri Bakanlığından "sinyal kolu" videosu

- İçişleri Bakanlığınca, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla "Yüzyılın İcadı" başlığıyla bir video yayınlandı

İçişleri Bakanlığından

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, trafik kurallarına dikkati çekmek amacıyla "Yüzyılın İcadı" başlığıyla bir video yayınlandı.

Apple'ın yeni telefonu iPhone 8'in tanıtımının yapıldığı saatlerde, Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yayınlanan videoda, "sinyal kolu" yeni bir icat esprisi ile sunuldu. Videoda sinyal kolu, "ebat olarak küçük ama insanlık için çok büyük bir icat" olarak tarif edildi.

İcadı tasarlamak için yaşamdan ilham alındığı belirtilen videoda, "İnsanların davranışlarını gözlemledik. Önemli olan ergonomik olup çok kolay kullanılabilmesi. Sonunda bulduk." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, "Yüzyılın İcadı" başlıklı bu video ile sinyal kolu kullanımının önemine işaret etti.

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İçişleri BakanlığıSosyal PaylaşımSosyal Paylaşım SitesiTwitterYüzyılın İcadı
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