Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

İçişleri Bakanlığından yurt dışındaki 99 kişi için çağrı

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca haklarında soruşturma ya da kovuşturma bulunan yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığından yurt dışındaki 99 kişi için çağrı

ANKARA (AA) - Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca haklarında soruşturma ya da kovuşturma bulunan yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığının, ilgili kanun kapsamında haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacağına ilişkin 99 kişiyi kapsayan ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişilerin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu listenin üzerinde "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 310, 312, 313, 314 ve 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında cumhuriyet savcılıkları ve mahkemeler tarafından soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5