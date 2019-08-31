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İçme suyu projelerinde görüş alınacak

İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerine ilişkin projelerde belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünü alacak.

İçme suyu projelerinde görüş alınacak
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Tarım ve Orman Bakanlığının İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinin yönetiminde, büyükşehir belediyesi olan yerlerde su ve kanalizasyon idareleri, olmayan yerlerde ise belediyeler, 10 bin kişi ve üzeri proje nüfusu için yapılacak olan yeni projeler ile 500 ve üzeri bağlantı sayısına sahip revize projeler için Bakanlığın görüşünü alacak.

Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 30, 2028'e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler ise su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 35, 2028'e kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü olacak.

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